Allianz Suisse abandonne la gestion de fortune numérique

Zurich (awp) - Allianz Suisse ne proposera plus à compter de fin novembre son offre de gestion de fortune numérique "Elvia e-invest", lancée il y a deux ans. L'assureur déplore lundi dans un communiqué une évolution décevante pour les solutions de placement purement numériques sur cette période.

"Cette décision n'a pas été facile. Mais le marché en Suisse n'était visiblement pas encore prêt", reconnaît le directeur financier (CFO) Stefan Rapp.

Les clients ont été informés et pourront se faire rembourser la valeur de dépôt actuelle de leur placement, transférer leur dépôt chez Saxo Bank aux conditions fixées par cette dernière, ou encore opter pour d'autres solutions de placement chez Allianz Suisse.

L'assureur de son côté concentrera ses efforts sur les affaires vie, considérées comme plus attrayantes au vu de l'évolution démographique, de la persistance des taux d'intérêt bas et des questions en suspens dans les premier et deuxième piliers.

jh/buc