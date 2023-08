Francfort-sur-le-Main (awp/afp) - Le géant allemand de l'assurance Allianz a fait état jeudi d'un bénéfice net part du groupe en hausse de 18,2% au deuxième trimestre à 2,3 milliards d'euros, tiré par les performances de ses branches assurance-dommages et Vie/Santé,

Le groupe a dégagé un bénéfice opérationnel en hausse de 7,1% à 3,8 milliards d'euros (3,7 milliards de francs suisses), un indicateur qui doit toujours atteindre, selon les prévisions du groupe, 14,2 milliards d'euros sur l'année, avec un écart de plus ou moins un milliard d'euros, indique un communiqué.

Ces résultats ont dépassé les prévisions des analystes sondés par Factset, qui tablaient sur un résultat opérationnel de 3,6 milliards d'euros.

"Grâce à la croissance à deux chiffres de nos bénéfices, nous sommes en bonne voie pour atteindre les objectifs du groupe pour l'année", a affirmé le PDG du groupe Oliver Bäte cité dans le communiqué.

Le chiffre d'affaires du leader européen de l'assurance, devant le français Axa, a totalisé 39,6 milliards entre avril et juin, en hausse de 5,9% sur un an.

Le groupe a été tiré par la branche d'activité d'assurance-dommages, qui a bénéficié d'une hausse des prix et des volumes, tandis que la croissance du segment Vie/Santé était principalement liée à de forts volumes notamment aux Etats-Unis.

La branche de gestion d'actifs a en revanche enregistré un recul de 6,9% de son chiffre d'affaires au deuxième trimestre.

Le ratio combiné dans la branche dommages affiche 92,2%, en hausse de 0,4 points sur un an. Cet indicateur clef rapporte le montant des primes encaissées aux remboursements effectués.

Inférieur à 100%, le ratio signifie que la branche est rentable. Allianz compte le ramener à 93% sur l'ensemble de l'année, après 94% en 2022.

Le taux de sinistres s'est amélioré de 0,4 point de pourcentage à 67,4%, grâce à la baisse des sinistres liés aux catastrophes naturelles.

Les remboursements liés aux catastrophes naturelles entre avril et juin, principalement dus aux épisodes de grêle en Allemagne et aux inondations en Italie, ont diminué sur un an, à 159 millions d'euros, en forte baisse par rapport au deuxième trimestre 2022.

Le groupe avait alors dépensé 461 millions d'euros en remboursements après une série d'épisodes de grêle en Europe.

afp/rq