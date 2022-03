Allianz cesse toute nouvelle activité en Russie 15/03/2022 | 16:13 Envoyer par e-mail :

Allianz a annoncé lundi une réduction de ses activités en Russie, les institutions financières européennes tournant tour à tour le dos à ce pays après son invasion de l'Ukraine le 24 février dernier. L'assureur allemand a déclaré avoir cessé d'assurer de nouvelles affaires en Russie et qu'il n'y investirait plus pour son propre portefeuille.





