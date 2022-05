Allianz doit payer 6 milliards de dollars dans une affaire de fraude aux États-Unis, des gestionnaires de fonds sont accusés

La société allemande Allianz SE a accepté de payer plus de 6 milliards de dollars et son unité de gestion d'actifs américaine plaidera coupable de fraude boursière criminelle concernant la liquidation de ses fonds Structured Alpha au début de la pandémie de COVID-19.

Les règlements d'Allianz avec le ministère américain de la Justice et la Commission américaine des valeurs mobilières et des changes comptent parmi les plus importants de l'histoire des entreprises et éclipsent les règlements antérieurs obtenus sous l'administration du président Joe Biden.

Grégoire Tournant, l'ancien directeur des investissements qui a créé et supervisé les défunts fonds Structured Alpha, est également inculpé pour fraude, complot et obstruction, tandis que deux gestionnaires de portefeuille ont plaidé coupable.

Ayant jadis plus de 11 milliards de dollars d'actifs sous gestion, les fonds Structured Alpha ont perdu plus de 7 milliards de dollars lorsque la propagation du COVID-19 a ébranlé les marchés en février et mars 2020.

Les procureurs ont déclaré qu'Allianz Global Investors US LLC a trompé les fonds de pension des enseignants, le clergé, les chauffeurs de bus, les ingénieurs et d'autres investisseurs en sous-estimant les risques des fonds, et a affiché des "lacunes importantes" dans sa surveillance des fonds.

Les investisseurs ont été informés que les fonds utilisaient des options qui comprenaient des couvertures pour se protéger contre les crashs du marché, mais les procureurs ont déclaré que les gestionnaires de fonds ont omis à plusieurs reprises d'acheter ces couvertures.

Les gestionnaires ont également gonflé les performances des fonds pour augmenter leur propre rémunération, en percevant 30% des rendements excédentaires par rapport aux indices de référence pertinents en tant que commission de performance, selon les procureurs.

La rémunération de Tournant était la plus élevée ou la deuxième plus élevée de son unité de 2015 à 2019, y compris 13 millions de dollars en 2019, montrent les documents judiciaires.

Lors d'une conférence de presse, le procureur américain Damian Williams à Manhattan a déclaré que plus de 100 000 investisseurs ont été lésés et que, bien que les procureurs américains engagent rarement des poursuites pénales contre les entreprises, c'était "la bonne chose à faire".

Les investisseurs "se sont vu promettre un investissement relativement sûr avec des contrôles de risque stricts conçus pour résister à une tempête soudaine, comme un effondrement massif du marché boursier", a-t-il déclaré. "Ces promesses étaient mensongères.... Aujourd'hui, c'est le jour de la responsabilité".

BLÂMEZ COVID, DISENT LES AVOCATS DU DÉFENDEUR

Également connue pour ses opérations d'assurance, Allianz est l'une des marques les plus reconnaissables d'Allemagne et un sponsor olympique.

Son arène éponyme, située près de son siège à Munich, abrite le Bayern Munich, l'une des équipes de football les plus connues au monde.

L'accord conclu mardi prévoit qu'Allianz paie une amende pénale de 2,33 milliards de dollars, restitue 3,24 milliards de dollars et confisque 463 millions de dollars, selon les documents judiciaires.

Selon M. Williams, l'amende a été considérablement réduite en raison de la compensation qu'Allianz a proposée aux investisseurs.

Malgré cela, le paiement représente près du double des 3,3 milliards de dollars que le ministère de la Justice a collectés en pénalités d'entreprise pour toute l'année 2021.

Allianz a également accepté une amende civile de 675 millions de dollars pour régler avec la SEC, l'une des plus importantes pénalités de ce régulateur depuis les implosions d'Enron Corp et de WorldCom Inc il y a deux décennies.

La société avait précédemment mis de côté suffisamment d'argent pour couvrir le règlement. Alors que la débâcle avait frustré les actionnaires et incité certains cadres supérieurs d'Allianz à réduire leur propre salaire, les actions du groupe ont clôturé en hausse de 1,7 % en Allemagne après que le paiement total ait largement correspondu à ses provisions.

Deux anciens gestionnaires de portefeuille Structured Alpha, Stephen Bond-Nelson et Trevor Taylor, ont accepté de plaider coupable à des accusations de fraude et de complot et ont conclu des accords de coopération.

Tournant, qui a rejoint Allianz en 2002 et a fondé les fonds trois ans plus tard, s'est rendu aux autorités mardi matin à Denver, et selon ses avocats, il combattra les accusations.

"Greg Tournant a été injustement visé", ont déclaré ses avocats Seth Levine et Daniel Alonso dans une déclaration commune. "Nous avons confiance dans le fait que le système judiciaire rejettera cette tentative sans fondement et irréfléchie du gouvernement de criminaliser l'impact de la dislocation sans précédent du marché induite par le COVID."

Les avocats de Bond-Nelson et Taylor ont refusé tout commentaire immédiat.

PARTENARIAT AVEC VOYA

Le plaidoyer de culpabilité d'Allianz est assorti d'une interdiction de 10 ans pour Allianz Global Investors de fournir des services de conseil à des fonds d'investissement enregistrés aux États-Unis.

En conséquence, Allianz a accepté de transférer environ 120 milliards de dollars d'actifs d'investisseurs à Voya Financial Inc, en échange d'une participation allant jusqu'à 24 % dans l'unité de gestion des investissements de Voya.

Les régulateurs ont déclaré que la mauvaise conduite incluait une situation où Bond-Nelson et lui ont modifié plus de 75 rapports de risque avant de les envoyer aux investisseurs, afin de réduire les pertes prévues dans des scénarios de stress du marché.

La SEC a déclaré que les pertes projetées dans un scénario de crash du marché ont été modifiées à 4,15% par rapport aux 42,15% réels, simplement en supprimant le "2".

Les manquements présumés d'Allianz en matière de surveillance comprenaient un manquement à l'obligation de s'assurer que Tournant utilisait les couvertures promises, bien que seules des personnes de son groupe aient eu connaissance de la mauvaise conduite avant mars 2020.

"Aucun système de conformité n'est parfait, mais les contrôles chez AGI n'ont même pas eu une chance", a déclaré Williams.

Bond-Nelson, sous la direction de Tournant, a également menti aux avocats internes d'Allianz après que la société a appris l'existence des rapports modifiés et de la sonde de la SEC, ont ajouté les procureurs.

"Malheureusement, nous avons assisté récemment à une série d'affaires dans lesquelles les produits dérivés et complexes ont porté préjudice aux investisseurs dans tous les secteurs du marché", a déclaré Gary Gensler, président de la SEC, dans un communiqué.

Les investisseurs ont également déposé plus de deux douzaines de poursuites contre Allianz au sujet des fonds Structured Alpha.