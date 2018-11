Allianz intensifie ses investissements en immobilier logistique en Asie

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Allianz a annoncé avoir acquis une participation de 50% d’un portefeuille de plateformes logistiques modernes de type core en Chine implantées sur l’ensemble du territoire, et noué un partenariat d’investissement avec ESR Group dédié au marché logistique indien. La transaction a été menée par Allianz Real Estate, l'asset manager du Groupe Allianz pour l'immobilier,Ce portefeuille d'actifs logistiques modernes de type core en Chine a été développé par Vailog China et appartient à un fonds géré par Gaw Capital. Vailog China et Gaw Capital Partners continueront à co-détenir les autres 50% du portefeuille ainsi qu'à assurer la gestion de ces actifs. Le portefeuille est constitué de cinq projets situés dans les hubs logistiques clés chinois : Shanghai, Jiaxing, Foshan, Wuhan et Shenyang.D'une superficie locative d'environ 375 000 mètres carrés, ces plateformes, entièrement stabilisées, construites entre 2016 et 2017, ont pour locataires des groupes de renom, tels que Vipshop, Carrefour, Miniso ou encore Alog, et répondent aux besoins et attentes des entreprises de e-commerce, des groupes de grande distribution, des groupes industriels et des groupes de transport et de logistique.En Inde, le partenariat d'investissement noué avec ESR Group, basé sur un apport initial en fonds propres de 225 millions de dollars (200 millions d'euros), financé pour moitié par Allianz et l'autre moitié par ESR, viendra alimenter une plate-forme d'actifs sous gestion de près d'1 milliard de dollars (890 millions d'euros) dont la stratégie vise à exploiter les tendances structurelles des villes de premier rang et certaines de second rang grâce à un portefeuille logistique générant des flux de trésorerie positifs à long terme et constitué d'actifs en développement ou core, stabilisés ou en voie de stabilisation. 8 principales villes seront ciblées : Bombay, Pune, Chennai, Bangalore, Hyderabad, Ahmedabad, Kolkata et la mégalopole de News Delhi.Allianz a mis en place des plates-formes d'investissement dédiés à l'immobilier logistique sur 4 principaux marchés en Asie-Pacifique : la Chine, l'Inde, le Japon et l'Australie.