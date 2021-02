Allianz vise un retour de la croissance de son bénéfice opérationnel en 2021

Allianz a publié ce matin des résultats au quatrième trimestre 2020 meilleurs que prévu. Son bénéfice net part du groupe a, certes, reculé de 2,2% à 1,817 milliard d'euros, mais il a dépassé le consensus de 3,7%. Le résultat opérationnel a quant à lui battu les attentes de 8,3% grâce à une progression de 8,2% à 2,975 milliards d'euros. Le chiffre d'affaires est resté quasi-stable à 35,6 milliards d'euros (+0,3%).



L'activité a notamment été portée par la performance du segment Vie/Santé, qui a vu son profit opérationnel grimper de 10,1% au dernier trimestre: à 1,429 milliard d'euros, il bat ainsi le consensus de 31,8% grâce à l'amélioration des marges d'investissement dans le secteur vie en Allemagne et aux États-Unis. De plus, son chiffre d'affaires a progressé de 2% à 20,9 milliards d'euros.



La gestion d'actifs a elle aussi surperformé, avec un bénéfice opérationnel de 857 millions d'euros, en hausse de 14,2% et 23,7% supérieur aux attentes.



La division IARD a en revanche déçu, malgré une hausse de son bénéfice de 2,4% à 881 millions d'euros. Celui-ci est en effet ressorti 24% en-dessous des attentes à cause de l'augmentation des pertes dues aux catastrophes et à l'épidémie de covid-19. Le chiffre d'affaires de l'activité a, lui, reculé de 2,8% au dernier trimestre.



Au final, Allianz a publié un bénéfice net annuel de 6,81 milliards d'euros, en repli de 14%. Son résultat opérationnel a reculé de 9,3% à 10,751 milliards, plombé par les pertes dues à la pandémie estimées à 1,3 milliards d'euros, alors que le chiffre d'affaires total a reculé plus modérément à 140,5 milliards d'euros (-1,3%).



Le montant des actifs sous gestion a atteint un niveau historique à 2 389 milliards d'euros, et le ratio de solvabilité 2 a gagné 7 points de pourcentage pour s'établir à 207%.



Le dividende proposé de 9,6 euros par action est similaire à celui de l'an dernier.



Enfin, pour l'exercice 2021, l'assureur vise un bénéfice opérationnel de 11 à 13 milliards d'euros.