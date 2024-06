AllianzGI : Sandrine Chaudey nommée responsable de l’équipe Multigestion française

Le 18 juin 2024 à 15:27 Partager

Allianz Global Investors annonce la nomination de Sandrine Chaudey en tant que responsable de l’équipe Multigestion française. Elle succède à Eric Machenaud, qui fait valoir ses droits à la retraite. A la tête d’une équipe de 4 personnes, elle" poursuivra la même philosophie de gestion et continuera à appliquer et à améliorer le processus d'investissement existant".



Sandrine Chaudey était jusqu'à présent gérante de portefeuille senior au sein de l'équipe Multi Asset Europe du gestionnaire d'actifs, basée à Paris. Elle gère la gamme de fonds Allianz Team depuis sa création en 2011, ainsi que des mandats dédiés aux entreprises et investisseurs institutionnels depuis 2019. Elle est également responsable de la sélection de fonds obligataires, ainsi que de fonds de performance absolue, avec une forte orientation ESG.



La gestion des fonds Allianz Multi Harmonie, Allianz Multi Equilibre et Allianz Multi Opportunités sera transférée à Cécile Duran, gérante de portefeuille senior en charge d'un portefeuille de la même gamme.



Thiébaut de Buyer, Gérant de portefeuille Senior, prendra la responsabilité de la gamme des fonds à Horizons, complétant ainsi son expertise en gestion de l'épargne salariale et de l'épargne retraite.



Enfin, Henri Foray, assistant de gestion et membre du groupe de recherche dédié à l'allocation en actions, continuera à soutenir l'équipe en tant qu'assistant de gestion et membre de groupe de recherche dédié à l'allocation d'actifs en actions