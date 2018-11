AllianzGI anticipe un relèvement des taux US en décembre

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

La bonne santé de l'économie américaine continue de valider la trajectoire de hausse des taux de la Fed malgré une montée de l'aversion aux risques, estime Franck Dixmier, directeur des gestions obligataires d'AllianzGI en amont de la réunion de la FED des 7 et 8 novembre. A ce stade, l'augmentation de l'aversion au risque et de la volatilité ne lui semble pas de nature à faire dévier la FED de la voie qu'elle s'est tracée.A cet égard, la lecture des minutes du Comité de politique monétaire de la Réserve fédérale (FOMC) du 25 et 26 septembre est particulièrement éclairante : la banque centrale américaine reste confiante et optimiste sur les perspectives de croissance de l'économie américaine, et notamment sur la capacité des entreprises à transférer aux ménages les hausses de prix consécutives au protectionnisme accru.La dernière hausse des taux a été votée à l'unanimité et la majorité des membres du comité directeur se sont prononcés pour aller au-delà du taux neutre– le niveau de taux d'intérêt qui ne stimule ni ne freine la croissance économique, les estimations variant entre 2,5% et 3%.Le message de la Fed est donc clair et les marchés l'ont bien compris. Pour preuve, ceux-ci n'ont pas revus leurs anticipations de hausse des taux et tablent sur trois hausses d'ici fin 2019. Ce malgré une augmentation de l'aversion au risque face à la décélération de la croissance en Chine, aux craintes liées au Brexit et à la trajectoire budgétaire de l'Italie, aux tensions géopolitiques et à la montée du protectionnisme, et qui s'est traduite par une forte volatilité sur les marchés actions.La confiance de la Fed est fondée sur des données économiques qui démontrent de la robustesse de l'activité économique aux États-Unis. La croissance américaine s'établit à 3.5% en rythme annualisé au 3ème trimestre, en léger repli par rapport au 2ème trimestre mais largement au-delà de son potentiel. Elle est tirée par des dépenses de consommation des ménages en augmentation pour le 7ème mois consécutif (à 4% en taux annualisé), la conséquence des baisses d'impôts décidées par l'administration Trump.Enfin, le "core PCE", l'indicateur d'inflation privilégié par la Réserve fédé, reste stable à 2% pour le 5ème mois consécutif, la hausse des prix et des salaires étant compensée par le tassement des prix de l'immobilier.Cette convergence des indicateurs souligne clairement la bonne santé de l'économie américaine et valide le discours volontaire de la Fed d'arrêter le stimulus monétaire et d'aller au-delà du taux neutre. En conséquence, le FOMC devrait, selon Franck Dixmier, rester sur la voie qu'il s'est tracée à l'abri des pressions politiques et poursuivre la normalisation de sa politique monétaire.AllianzGI anticipe donc un relèvement des taux lors de la réunion de décembre (soit un total de quatre hausses en 2018) avant deux nouvelles hausses en 2019.Il est toutefois important de souligner que la Fed ne mettra pas ses projets de hausse des taux en " pilotage automatique ". La banque centrale souhaite retrouver des marges de manœuvres en cas de point d'inflexion économique. Mais le FOMC se montrera pragmatique et sensible à l'évolution des données statistiques, en toute indépendance.