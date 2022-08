AllianzGI attend un message de fermeté à Jackson Hole

Le symposium de Jackson Hole, qui réunit annuellement les banquiers centraux, sera l'occasion pour le Président de la Fed, Jerome Powell, de s'exprimer pour la première fois depuis le dernier FOMC fin juillet. Depuis, les marchés estiment que la Fed est proche de son pic de hausse de taux, et attendent des hausses entre 50 et 75 pb en septembre, puis 50 bpb en novembre et 25 pb en décembre. Pour Allianz Global Investors (GI), cela ne semble pas suffisant. Franck Dixmier, Global CIO Fixed Income chez AllianzGI, attend un message de fermeté.



Selon lui, Jackson Hole devrait être l'occasion pour le président de la Fed de marteler un message "hawkish" ferme.



Face à une inflation très élevée qui reste difficile à prévoir à court terme, la Fed devrait réitérer sa priorité absolue de lutte contre la hausse des prix et sa volonté de continuer à resserrer sa politique monétaire.



Les marchés, qui anticipent un pic de hausse de taux fin 2022, devraient revoir à la hausse leurs anticipations, entraînant de la volatilité.