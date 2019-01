AllianzGI étoffe son offre dans la Dette privée en Europe

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Allianz Global Investors a annoncé le renforcement de son offre en matière de dette privée européenne, grâce à de nouvelles capacités d'investissement mid-market en Allemagne. Adrian Grammerstorf, fort de quinze ans d'expérience dans le domaine de la dette mid-market, rejoint l'équipe de Munich après avoir travaillé pour UniCredit. Chez AllianzGI il sera responsable du développement de l'activité d'investissement en titres de dette mid-market pour la zone couvrant l’Allemagne, l’ Autriche et la Suisse.Il rapportera à Damien Guichard, Responsable de la dette privée en Europe, et travaillera en collaboration avec Alexander Ball et de futures nouvelles recrues." Les Stratégies alternatives constituent l'un des quatre piliers de la plateforme d'investissement mondiale d'AllianzGI aux côtés des actions, des obligations et des stratégies multi-actifs ", a rappelé le gestionnaire d'actifs.