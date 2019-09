AllianzGI lance son premier fonds d'impact sur les marchés privés

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Allianz Global Investors a annoncé le lancement d’'Allianz Impact Investment Fund (AIIF), son premier fonds multi-asset d'impact sur les marchés privés. Le fonds vise à tirer parti du potentiel du secteur de l'investissement d'impact en pleine expansion, qui représente aujourd’hui 502 milliards de dollars à l'échelle mondiale, en mettant le capital des investisseurs institutionnels au service de projets qui génèrent un impact mesurable et positif.Le fonds investira dans des titres de participation et d'emprunt du marché privé dans des secteurs tels que l'efficacité énergétique, l'utilisation durable des terres et l'agriculture, et qui génèrent des impacts environnementaux et/ou sociaux variés et mesurables, en plus du rendement financier." L'impact de chaque investissement sera mesuré à l'aide d'une méthodologie rigoureuse qui a été élaborée conformément aux meilleures pratiques de l'industrie ", indique le gestionnaire d'actifs.L'Allianz Impact Investment Fund (AIIF), qui vise un taux de rendement interne (TRI) de 5% à 7%, aura une durée de vie prévue de 10 ans.