AllianzGI lance une nouvelle stratégie de crédit à haut rendement pour les infrastructures

Allianz Global Investors a annoncé le lancement prochain de la stratégie Allianz Resilient Opportunistic Credit (AROC). Cette stratégie sera une extension de l'offre existante du gérant d'actifsI en matière de dette d'infrastructure et permettra aux investisseurs institutionnels d'accéder à l’ensemble de la gamme des secteurs de la dette d'infrastructure, allant de l'infrastructure Core (par exemple, les services publics réglementés) à l'infrastructure Core++/Value-add (par exemple, la technologie énergétique de nouvelle génération).



AROC recherchera un profil de crédit moyen du portefeuille cible de B+ et investira dans des actifs réels, en se concentrant sur les entreprises à forte intensité en capital liées aux infrastructures et présentant des barrières à l'entrée/sortie élevées. La stratégie investira dans les pays de l'OCDE, en mettant l'accent sur l'Espace économique européen et le Royaume-Uni, et comportera une stratégie ESG intégrée avec une forte atténuation des risques ESG.



La stratégie AROC vise à compléter l'offre existante d'AllianzGI en matière de dette d'infrastructure, qui comprend Allianz Infrastructure Debt Euro Core Fund et Allianz Resilient Credit (ARC) Euro Fund. Ces deux fonds ont été clôturés au quatrième trimestre 2020, Euro Core Fund ayant levé 745 millions d'euros et ARC Euro Fund 397 millions d'euros.



Allianz Euro Core est un fonds longue durée, qui offre des flux de trésorerie stables de qualité, principalement pour la gestion de l'actif et du passif de nos clients. Le fonds ARC Euro vise une durée beaucoup plus courte (8 ans) et offre aux investisseurs la possibilité de diversifier leurs actifs avec des dettes d'infrastructure à rendement plus élevé mais stables, dans la gamme des crédits croisés. La nouvelle stratégie vise une durée d'environ 6 ans et une amélioration du rendement.