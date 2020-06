AllianzGI lance une plateforme obligataire mondiale intégrée

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

AllianzGI franchit une nouvelle étape en intégrant ses capacités dans l'obligataire dans une structure globale intégrée. Cette plateforme obligataire mondiale intégrée du gestionnaire d'actifs gère 193 milliards d'euros d'actifs et regroupe 102 professionnels de l’investissement, dont 86 en Europe et 34 à Paris, autour de cinq piliers d'expertise : Core Fixed Income ; Crédit ; Marchés asiatiques et émergents ; Assurance et LDI ; et Advanced Fixed Income. Chaque domaine sera dirigé par des gérants hautement qualifiés et expérimentés issus de nos capacités existantes.Cette structure simplifiée assure une continuité maximale en termes d'équipes et de processus d'investissement, tout en permettant de libérer le potentiel des experts d'AllianzGI en gestion obligataire en renforçant la collaboration et la mise en œuvre des meilleures pratiques.Grâce à cette nouvelle organisation, l'équipe de recherche crédit comptera plus de 25 personnes, dont l'un des objectif est de consacrer des ressources à intégrer encore davantage l'ESG dans cette classe d'actifs.Franck Dixmier, qui dirige l'activité obligataire mondiale depuis cinq ans, est nommé Global Fixed Income CIO. Il sera totalement impliqué dans la supervision des processus d'investissement."Les marchés obligataires sont de plus en plus globalisés et les clients reconnaissent qu'une vision et des compétences mondiales peuvent proposer une valeur ajoutée significative à n'importe quelle stratégie obligataire, quelle que soit son origine géographique " a déclaré, Franck Dixmier, Global Fixed Income CIO.Parallèlement à ces changements, Vincent Marioni est nommé à la tête de l'équipe Crédit et devient CIO Credit, avec plus de 17 milliards d'actifs sous gestion. Il sera responsable des gestions Investment Grade, Euro HighYield, Global HighYield et Multi Sector. Par ailleurs, David Manoux devient co-directeur de la recherche crédit mondiale.