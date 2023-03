AllianzGI lance une plateforme propriétaire de données sur le développement durable

Le gestionnaire actif AllianzGI a annoncé le lancement d'une plateforme propriétaire de données sur le développement durable, le Sustainability Insights Engine (SusIE). SusIE est une interface utilisateur basée sur le web qui utilise une technologie de pointe pour faciliter l'accès aux données ESG. SusIE calcule des données ESG externes provenant de plusieurs fournisseurs, ainsi que des scores et des données de recherche propres à AllianzGI.



Les données sont ensuite nettoyées, traitées et normalisées en un seul ensemble de données qui est distribué à tous les systèmes consommateurs, y compris les outils de front-office, de recherche, de conformité, de risque et de reporting client.



Le moteur a été développé en interne par l'équipe Sustainability Methodologies and Analytics créée en 2021 pour développer à la fois la stratégie et l'architecture afin de soutenir une saisie transparente, robuste et claire des facteurs ESG, de durabilité et de climat.



SusIE sera d'abord mis à la disposition des professionnels de l'investissement d'AllianzGI.