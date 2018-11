Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

AllianzGI, l'une des principales sociétés de gestion active dans le monde, démontre son engagement en faveur de l'intelligence artificielle (IA) et du recours aux technologies disruptives dans la gestion active de ses portefeuilles d'investissement, en organisant son premier hackathon. L'événement aura lieu à Londres du 13 au 15 novembre. Des experts en investissement d'AllianzGI et des spécialistes de l'IA issus de start-ups sélectionnées au niveau international travailleront ensemble au développement d'approches d'optimisation.Ils mettront ainsi en lumière les bénéfices des technologies les plus récentes en matière de décisions d'investissement.Les start-ups présenteront leurs résultats à la centaine de participants au hackathon et à un panel d'experts confirmés d'AllianzGI et Allianz Asset Management, ainsi qu'à un investisseur en capital-risque externe. La solution la plus convaincante dans chacune des études de casidentifiées par AllianzGI sera mise en oeuvre en 2019 dans une version prototype et en collaboration avec l'entreprise lauréate.