AllianzGI : Virginie Maisonneuve nommée au poste de Global CIO Equity

Allianz Global Investors a annoncé la nomination de Virginie Maisonneuve au poste de Global CIO Equity. Elle succède à Steve Berexa qui prendra sa retraite à la fin de l'année 2021 et qui occupait ce poste depuis 2015. Virginie Maisonneuve, qui rejoint AllianzGI cette semaine, sera basée à Londres, après son retour de Singapour à l'automne. En tant que Responsable de la gestion actions et CIO, elle rapportera à Deborah Zurkow, Responsable mondiale des investissements chez AllianzGI.



Virginie Maisonneuve apporte plus de 30 ans d'expérience en matière de performance, de direction d'équipe et d'innovation dans le domaine des investissements. Elle a précédemment occupé des postes de gestion de portefeuille et de CIO dans des sociétés telles que Eastspring, Pimco, Schroders, Clay Finlay, Batterymarch, State Street Research et Martin Currie dans différentes parties du monde, notamment à Singapour, New York, Boston, San Francisco et Londres.



Au cours de cette période, elle a été pionnière en matière d'investissement dans des domaines tels que la Chine, les thématiques, l'ESG et la lutte contre le changement climatique.