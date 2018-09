AllianzGI prévoit une BCE confiante, et qui souhaite conserver des marges de manoeuvre

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Aucune annonce particulière n'est à attendre de la prochaine réunion de la BCE du 13 septembre, indique Franck Dixmier, directeur des gestions obligataires d’AllianzGI. Les derniers chiffres économiques de la zone euro devraient renforcer sa conviction que l'environnement reste solide et que les perspectives de croissance, quoique en deça du point haut de 2017, restent bonnes, précise le professionnel.Selon lui, la banque centrale devrait ainsi réaffirmer sa confiance dans sa capacité à mettre un terme à son programme d'achat de titres en fin d'année et à entrer concrètement dans une phase moins accommodante de sa politique monétaire.La BCE devrait également confirmer sa prudence en répétant que la première hausse de ses taux d'intérêt directeurs ne devrait pas intervenir avant l'été 2019, se laissant ainsi de larges marges de manoeuvre pour prendre en compte les évolutions conjoncturelles, notamment la convergence de la trajectoire d'inflation vers sa cible autour de 2%.A cet égard, lors d'un récent discours, Luis de Guindos (vice-président de la BCE) a rappelé les critères que le Conseil des Gouverneurs prend en compte pour évaluer l'ajustement de l'inflation vers sa cible : convergence vers les 2%, confiance dans la trajectoire de l'inflation et résilience dans un contexte post-QE.Les évolutions récentes, une inflation totale à 2% et une inflation coeur à 1% en août, ne devraient pas infléchir le message, poursuit Franck Dixmier.Lors de la conférence de presse qui suivra sa réunion, il n'est pas impossible que la BCE soit interrogée sur les modalités de ré-investissement des titres achetés et arrivant à maturité; AllianzGI serait surpris de toute clarification à ce stade, la banque centrale ayant beau jeu de conserver toutes les options ouvertes dans un contexte géopolitique tendu.De même ajoute la société de gestion, il serait étonnant que la BCE s'exprime sur l'Italie, notamment sur les risques qu'une confrontation entre les autorités italiennes et la Commission Européenne à propos des questions budgétaires ferait peser sur la stabilité financière de la zone euro ; le projet de budget italien ne sera précisé qu'à la fin du mois de septembre, et AllianzGI imagine mal la BCE se positionner sur la base de rumeurs, sans attendre les faits.