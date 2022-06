AllianzGI prévoit une hausse des taux de 25 points de base en juillet

En ligne avec les déclarations de ses différents membres, la BCE devrait confirmer l'arrêt de ses achats d'actifs dès la fin du mois et annoncer pour juillet la première hausse de taux depuis 11 ans, estime Franck Dixmier Global CIO Fixed Income chez AllianzGI. Face à une inflation que ne cesse de surprendre à la hausse, la BCE devrait adopter un ton ferme et affirmer sa détermination à remplir son mandat de stabilité des prix.



En dépit du débat grandissant sur le montant des hausses de taux, AllianzGI estime que la BCE devrait toutefois rester fidèle à sa ligne de conduite et agir avec modération, en s'en tenant à une hausse de 25 points de base en juillet.