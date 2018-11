Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

« Les foncières cotées présentent aujourd’hui des caractéristiques suffisamment rassurantes pour confirmer leur statut de valeurs refuges », affirment Victor Kittayaso et Thierry Cherel, respectivement gérant et co-gérant des portefeuilles d’actions Immobilier coté d’AllianzGI. Ils soulignent le caractère défensif de cette classe d’actifs, qui a surperformé les marchés actions depuis le 1er janvier. Elle est par ailleurs diversifiante sur le long terme, affichant une corrélation supérieure à 90% à 5 ans avec l’immobilier physique.Cette vision favorable repose sur des fondamentaux toujours aussi solides pour ce secteur, avec en premier lieu un marché locatif en pleine forme, soutenu par la rareté de l'offre. Une caractéristique favorable dans la phase actuelle du cycle économique pendant laquelle certains secteurs pourraient se contracter.Selon, Victor Kittayaso et Thierry Cherel, la manne de capitaux prêts à s'investir dans ce secteur est plus importante que jamais. Le volume des investissements a atteint 268 milliards à la fin du premier semestre sur un an glissant, un niveau inégalé depuis 2007. Les deux spécialistes s'attendent à ce que les montants consacrés à l'immobilier restent importants.Les investisseurs sont attirés par un rendement du dividende récurrent et élevé. Il atteint 4,3% en Europe, dépassant ainsi celui du marché. Les gérants précisent qu'il est soutenu par des fondamentaux sains, la stabilité des revenus locatifs et le statut de SIIC en France.Leur fondamentaux ne sont pas de plus pleinement valorisés. " Les foncières cotées européennes affichent actuellement une décote par rapport l'actif net réévalué plutôt attractive de 13% à fin octobre par rapport à la valeur de leurs actifs nets réévalués, un niveau qui demeure inférieur à leur moyenne de long terme. Ce niveau de valorisation constitue un point d'entrée au regard de l'aspect défensif de la classe d'actifs et de ses solides fondamentaux ", assure Victor Kittayaso. La décote atteint même 20% en France.Quand à la sensibilité à la hausse des taux d'intérêt, AllianzGI souligne que les foncière cotées ont géré prudemment leur bilan et que la prime de risque offre un coussin de sécurité confortable.Selon les deux gérants, d'autres paramètres permettent aux foncières d'assurer leur attractivité. Depuis plusieurs années, les acteurs les plus dynamiques ont en effet réussi à orchestrer un savant dosage entre croissance organique, cession d'actifs arrivés à maturité et réalisation d'opérations de développement. Un nombre significatif d'opérations de fusions/acquisitions, - 16 transactions depuis 2017 pour un montant total de 60 milliards d'euros – a été réalisé et créer de la valeur pour les foncières cotées.