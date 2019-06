AllianzGI s'associe à The Sea Cleaners pour lutter contre la pollution des océans par le plastique

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Allianz Global Investors a signé un partenariat de cinq ans avec The Sea Cleaners, un nouveau projet destiné à lutter contre la pollution des océans par le plastique. Le soutien d'AllianzGI à The Sea Cleaners s'inscrit en cohérence avec l'engagement de l'entreprise en faveur de l'investissement durable. Ce partenariat créera également de nouvelles opportunités de participation pour les collaborateurs et clients d'AllianzGI, qui sont déjà nombreux à lutter activement contre la pollution liée aux déchets plastiques.Ce partenariat de cinq ans accompagnera le lancement de " Manta ", un nouveau navire révolutionnaire combinant plusieurs technologies fondées sur des énergies renouvelables permettant de réduire son empreinte carbone et capable de collecter 10 000 tonnes de macro-déchets plastiques par an. Il offrira par ailleurs aux clients et collaborateurs d'AllianzGI des opportunités d'engagement.