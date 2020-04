Allocations de chômage temporaire : les organismes de paiement paient lorsque qu'ils possèdent des dossiers complets !

vendredi, 10 avril 2020 Presse

Afin de pouvoir verser une allocation de chômage temporaire, les organismes de paiement doivent avoir des dossiers complets : une déclaration du travailleur, mais également une déclaration de l'employeur.

Avec la crise du coronavirus, de nombreuses entreprises sont amenées à avoir recours au chômage temporaire. Afin de ne pas rajouter de la complexité à la situation, la procédure a été accélérée et simplifiée sans toutefois être automatisée. Les travailleurs concernés doivent en effet soumettre une demande de chômage temporaire tout comme les employeurs doivent remplir une attestation de chômage temporaire.

Lorsque les employeurs ont recours au chômage temporaire, ceux-ci doivent impérativement remettre une déclaration électronique reprenant les heures de chômage temporaire du mois concerné et la hauteur de la rémunération. Ceci se fait, au travers d'une application web sur le portail de la sécurité sociale (déclaration mensuelle d'heures de chômage temporaire ou de suspension employés ASR scénario 5) ou en envoyant une déclaration par l'intermédiaire d'un secrétariat social ou encore à un prestataire de service.

Eu égard à la situation connue au cours du mois de mars dernier, il est important de rappeler que les employeurs ne doivent pas attendre la fin du mois pour déposer cette déclaration. Ils peuvent en effet déjà soumettre cette déclaration dès que tous les détails sont connus jusqu'à la fin du mois. De sorte que si une entreprise est déjà fermée ou partiellement fermée pour le reste du mois, l'employeur peut d'ores et déjà soumettre sa déclaration.

Il est aussi important de rappeler que les travailleurs concernés par ce chômage temporaire doivent introduire leur déclaration si cela n'a pas encore été fait (formulaire C3.2 travailleur Corona) auprès de l' organisme de paiement de leur choix.

En dépit des défis nombreux posés par la crise du coronavirus, les organismes de paiement souhaitent s'assurer que les fichiers de milliers de demandeurs soient traités le plus rapidement possible. Il est donc nécessaire que les déclarations soient complètes. Au plus tard nous recevrons les informations correctes et complètes, au plus tard, nous serons capables d'honorer les paiements des allocations de chômage temporaire.

Robert Vertenueil (ABVV-FGTB)

Marc Leemans (ACV-CSC)

Mario Coppens (ACLVB-CGSLB)

Jean-Marc Vandenbergh (CAPAC)