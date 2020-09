Allocution du Premier ministre Ludovic Orban à la réception organisée par l'ambassadeur britannique à Bucarest, M. Andrew Noble, pour célébrer la transition de la(...)

Ludovic Orban:

Excellences, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs,

Estimés représentants d'entreprises, du milieu des affaires,

Mesdames et Messieurs,

Je suis heureux d'être ici aujourd'hui et je remercie M. l'ambassadeur de l'invitation qu'il m'a adressée et des très belles paroles qu'il m'a adressées. Le Gouvernement que je dirige est un gouvernement qui est clairement orienté vers le développement des investissements, qui est clairement orienté vers le développement de toutes les institutions et mécanismes d'économie de marché, et c'est aussi un gouvernement qui cherche à créer un environnement commercial favorable aux investisseurs, à tous ceux qui souhaitent démarrer ou développer leur entreprise. Je suis heureux que cette avancée effectuée par la Roumanie et la Bourse de Bucarest, soit accomplie dans mon mandat et cette étape est en grande partie mon souhait depuis longtemps. L'économie de marché, le capitalisme, doit reposer sur un marché des capitaux fort. La Roumanie avait besoin de ce pas en avant, l`obtention du statut de marché secondaire émergent, comme un signal de confiance, principalement envers les acteurs boursiers, les investisseurs, qu'il s'agisse de fonds d'investissement, de fonds de pension ou d'autres investisseurs boursiers. Je pense aussi que c'est un signe de confiance pour toutes les entreprises qui ont l'intention d'être cotées en bourse. Pour cette raison, même si le Parlement a récemment adopté une loi visant à bloquer, pendant deux ans, toute cotation d'une entreprise publique en bourse, nous continuerons le processus de préparation des entreprises à être cotées en bourse. Nous encouragerons également les entreprises privées à être cotées en bourse, à travers différents types d'instruments, d'instruments financiers, d'instruments fiscaux, par la campagne d'information, évidemment, parce qu'une entreprise entre pratiquement en Ligue 1 au moment où elle est cotée en bourse, et toute entreprise cotée en bourse est beaucoup plus crédible, a une bien plus grande possibilité de financement et a même la capacité de se développer sur les marchés régionaux ou mondiaux. Nous poursuivrons également un autre objectif: accroître l'intérêt des citoyens pour la Bourse, augmenter le nombre de ceux qui investissent en actions, en valeurs mobilières en bourse, car, bien sûr, il est plus risqué d'investir en bourse, mais dans le même temps, c'est encore plus excitant, et les revenus que l`on y fait peuvent être beaucoup plus élevés que d'autres outils pour investir les ressources financières. En un mot, le pas franchi, je pense, doit être suivi d'autres étapes, au plus vite, il faut évoluer, à travers une capitalisation constante, une augmentation de la capitalisation boursière, une augmentation du nombre d'entreprises cotées en bourse, une augmentation de l'attractivité de la Bourse de Bucarest pour les investisseurs et également une augmentation constante du nombre d'acteurs en bourse. Parce que le développement de la Bourse est l'indicateur le plus certain du développement économique de la Roumanie. Je vous remercie!