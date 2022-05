Alors qu'Uvalde est en deuil, Biden appelle à une action "rationnelle" sur les armes à feu.

"Les choses sont devenues si mauvaises que tout le monde devient plus rationnel à ce sujet", a déclaré M. Biden, un démocrate, aux journalistes alors qu'il rentrait de son voyage du week-end pour commémorer les 19 enfants et deux enseignants tués la semaine dernière dans la pire fusillade de masse dans une école du pays en une décennie.

"L'idée de ces armes de haut calibre - il n'y a tout simplement aucune base rationnelle pour cela en termes d'autoprotection, de chasse", a déclaré Biden.

Les États-Unis ont vu des centaines de vies fauchées par des dizaines de fusillades de masse ces dernières années et des séries de discussions similaires à Washington sur la manière de les réduire n'ont pas abouti à une action du Congrès. Les deux partis restent profondément divisés, les démocrates de Biden étant ouverts à de nouvelles restrictions sur les achats d'armes à feu tandis que les républicains gardent avec zèle une vision expansive des droits des armes à feu.

Le gouverneur du Texas, Greg Abbott, un républicain, a déclaré à plusieurs reprises qu'il ne considérait pas les restrictions sur les armes à feu comme la solution et s'est concentré sur le rôle de la santé mentale.

Des questions demeurent près d'une semaine après qu'un jeune homme de 18 ans ait abattu sa grand-mère avant de se rendre à l'école primaire Robb, dans le sud du Texas, armé d'un fusil semi-automatique AR-15, tuant 21 personnes et en blessant au moins 17 autres.

La police locale a attendu près d'une heure, alors que les enfants continuaient à appeler le 911 pour demander de l'aide, avant qu'une équipe tactique de la U.S. Border Patrol n'arrive et ne tue le tireur.

Le ministère américain de la Justice a déclaré dimanche qu'il examinerait la réponse des forces de l'ordre à la demande du maire d'Uvalde. Certains démocrates texans souhaitent également une enquête distincte du FBI.

"Quelqu'un dans le département de la police doit tomber pour cela", a déclaré Jessica Morales, 30 ans, qui est née et a grandi à Uvalde mais vit maintenant à Houston.

"Nous méritons un meilleur maintien de l'ordre et ces enfants et enseignants qui ont attendu une heure en classe pour obtenir de l'aide méritaient tellement plus. Nous voulons des réponses", a ajouté Morales lundi devant la maison de ses parents, à environ trois pâtés de maisons de l'école primaire Robb.

Des dizaines de drapeaux américains flottaient autour du bâtiment du tribunal du comté d'Uvalde et de la place principale de la ville, qui a été transformée en mémorial de fortune pour les victimes de la fusillade et en lieu de deuil communautaire. Cette semaine, 21 funérailles sont prévues.

Les habitants de la ville dévastée ont exhorté Biden à "faire quelque chose" lors de sa visite dimanche et ont assisté à un mémorial à l'école avant de rencontrer les familles et les premiers intervenants.

"Nous le ferons", a déclaré M. Biden.

Mais peu de choses ont changé depuis 1999, lorsque deux étudiants tireurs ont tué 13 personnes au lycée Columbine dans le Colorado. Depuis, des fusillades de masse dans les écoles ont secoué l'université Virginia Tech, l'école primaire Sandy Hook dans le Connecticut et le lycée Marjory Stoneman Douglas en Floride, entre autres.

L'année dernière, les États-Unis ont été confrontés à 61 incidents de "tireur actif" dans des écoles et ailleurs, selon les données du FBI. Au début du mois, 10 personnes ont été tuées dans un supermarché de Buffalo (New York).

M. Biden a soutenu de multiples actions, notamment le renouvellement de l'interdiction des armes d'assaut imposée dans les années 1990 et la vérification universelle des antécédents. Mais le président, dont les collègues démocrates ne contrôlent le Congrès que de justesse, a souligné le pouvoir limité de l'action exécutive et a exhorté les législateurs à agir.

Les démocrates ont besoin du soutien de 10 sénateurs républicains pour adopter toute législation.

Les pourparlers menés par le sénateur démocrate Chris Murphy du Connecticut et le sénateur républicain John Cornyn du Texas devraient se poursuivre cette semaine. Mais le Congrès est en vacances jusqu'au 6 juin, ce qui augmente le risque que l'élan de ces dernières discussions s'essouffle.

Certains États, y compris ceux comme la Floride et le Connecticut qui ont été confrontés à une fusillade de masse, ont cherché séparément à s'attaquer à certains changements de la législation sur les armes à feu.

Au lendemain de l'attentat d'Uvalde, six personnes ont été blessées par balle dans la ville de Chattanooga, dans le Tennessee, tandis qu'au moins une personne est morte et plusieurs ont été blessées lorsque des coups de feu ont éclaté lors d'un festival en plein air à Oklahoma City, ont rapporté les médias locaux.