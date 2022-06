Alors que Biden et les législateurs débattent, la Cour suprême des États-Unis s'apprête à étendre les droits des armes à feu.

Les juges devraient se prononcer d'ici la fin du mois sur la contestation par deux propriétaires d'armes à feu et la filiale new-yorkaise de la National Rifle Association, un groupe influent de défense des droits des armes à feu étroitement lié aux républicains, des restrictions de cet État en matière de port d'armes de poing dissimulées en public.

Les plaidoiries dans cette affaire, qui ont eu lieu en novembre dernier, ont indiqué que la majorité conservatrice de la Cour (6-3) était prête à rejeter les restrictions de New York. Une telle décision pourrait ouvrir la voie à l'annulation d'autres restrictions sur les armes à feu au niveau de l'État, notamment l'interdiction des armes d'assaut et des chargeurs à grande capacité.

La décision dans l'affaire new-yorkaise pourrait clarifier la façon dont les juges évaluent si les restrictions sur les armes à feu violent le droit de garder et de porter des armes prévu par le deuxième amendement de la Constitution américaine - un nouveau test potentiel mettant l'accent sur le texte de la disposition et sur l'histoire et la tradition des règlements sur les armes à feu remontant à plusieurs siècles.

Une telle orientation "aurait pour conséquence que les tribunaux seraient plus susceptibles d'invalider des restrictions que les tribunaux inférieurs ont jusqu'à présent validées", a déclaré Royce Barondes, un professeur de la faculté de droit de l'Université du Missouri qui enseigne le droit des armes à feu.

Le droit des armes à feu, cher à de nombreux Américains, est une question controversée dans une nation qui a connu des niveaux élevés de violence par armes à feu et de nombreuses fusillades de masse. Parmi celles-ci, citons l'attaque du 24 mai dans une école primaire d'Uvalde, au Texas, qui a tué 19 enfants et deux enseignants, et l'attaque du 14 mai dans une épicerie de Buffalo, dans l'État de New York, qui a fait 10 morts.

Depuis son entrée en fonction l'année dernière, M. Biden a exhorté le Congrès, contrôlé de justesse par ses collègues démocrates, à adopter de nouvelles restrictions sur les armes à feu.

Depuis des décennies, les efforts du Congrès, dirigé par les démocrates, pour adopter de telles mesures sont généralement contrecarrés par l'opposition des républicains.

M. Biden a cherché à faire appel à ce qu'il a appelé les républicains "rationnels" pour qu'ils se joignent aux démocrates afin de limiter les armes de gros calibre et de prendre d'autres mesures fédérales. Des pourparlers menés par le sénateur démocrate Chris Murphy et le sénateur républicain John Cornyn sont en cours, sans garantie de succès.

La plupart des Américains sont favorables à des lois plus strictes sur les armes à feu, selon un sondage Reuters/Ipsos réalisé la semaine dernière.

Dans ce sondage, 84 % des personnes interrogées se sont déclarées en faveur de la vérification des antécédents pour toutes les ventes d'armes à feu, tandis que 70 % ont soutenu les lois de "drapeau rouge" permettant aux autorités de confisquer les armes des personnes considérées comme une menace pour la sécurité publique.

En l'absence d'action fédérale, un certain nombre d'États principalement dirigés par des démocrates ont adopté des restrictions de ce type ces dernières années. Les défenseurs du contrôle des armes craignent qu'une décision de la Cour suprême en faveur des plaignants dans l'affaire new-yorkaise ne facilite la remise en cause des mesures étatiques et locales existantes ou des restrictions futures.

Quelques autres affaires impliquant des lois sur les armes à feu sont en attente d'examen par la Cour. Il s'agit notamment de la contestation d'une interdiction des armes d'assaut dans le Maryland et d'une interdiction dans le New Jersey des chargeurs d'armes à feu pouvant contenir plus de 10 munitions - des lois que les législateurs des deux États ont adoptées en réponse à des fusillades de masse.

Les experts juridiques s'attendent à ce que les juges, après avoir rendu leur décision dans le cas de New York, ordonnent aux tribunaux inférieurs de reconsidérer les décisions confirmant ces autres restrictions.

COMPARAISONS HISTORIQUES

Un test établi par les juges sur la base de l'histoire et de la tradition ne mettrait pas automatiquement en péril les restrictions sur les armes à feu, selon Joseph Blocher, co-directeur du Duke Center for Firearms Law.

Mais il pourrait obliger les juges à établir une analogie, par exemple, entre les armes modernes telles que les fusils semi-automatiques de type assaut et les armes historiques telles que les mousquets, laissant place à des "prédispositions personnelles et idéologiques", a déclaré Blocher.

"Une personne ayant une vision large des droits des armes à feu est susceptible de considérer qu'un AR-15 moderne est très similaire à un mousquet à poudre noire, tandis qu'une personne plus favorable à la réglementation des armes à feu pourrait les considérer comme très différents", a ajouté M. Blocher.

La loi new-yorkaise exige que les personnes démontrent une "raison valable" de porter une arme de poing dissimulée - y compris un besoin réel, plutôt que spéculatif, d'autodéfense - pour recevoir la permission d'un agent de l'État chargé des permis de port d'armes. Les permis sans restriction sont accordés plus librement dans les zones rurales de l'État que dans la ville densément peuplée de New York.

Les plaignants qui contestaient cette loi ont perdu dans les tribunaux inférieurs, mais les conservateurs de la Cour suprême ont adopté une vision large des droits des armes à feu. Cette affaire pourrait donner lieu à la décision la plus importante en matière de droits des armes à feu depuis 2010. En 2008, la Cour a reconnu pour la première fois le droit d'un individu de garder des armes à feu chez lui pour se défendre, et deux ans plus tard, elle a appliqué ce droit aux États.