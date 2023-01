Alors que Mme Yellen séduit l'Afrique, les sceptiques se demandent "Les États-Unis sont-ils là pour rester ?

Mais après des décennies de perte de terrain au profit de la Chine et le tumulte des années Donald Trump, lorsque l'ancien président a menacé de réduire l'aide et de diminuer le soutien militaire, c'est une vente difficile.

Alors que l'Afrique se débat avec des vents contraires économiques causés par la pandémie de COVID-19, la guerre en Ukraine et, notamment, la propre politique monétaire de Washington, les Africains demandent la preuve que les États-Unis vont maintenir le cap cette fois-ci.

Yellen, jusqu'à présent, est bien en peine de donner des garanties.

"Je ne sais pas comment je peux donner des assurances, honnêtement", a-t-elle déclaré à Reuters dans une interview en route du Sénégal vers la Zambie. Mais les républicains comme les démocrates soutiennent des initiatives de longue date, notamment dans les domaines de la santé et du commerce, a-t-elle ajouté.

Le voyage de Mme Yellen donne le coup d'envoi d'une année de visites américaines de haut niveau auxquelles participeront le président Joe Biden, la vice-présidente Kamala Harris, la représentante du commerce Katherine Tai et la secrétaire au commerce Gina Raimondo.

Washington a accueilli les dirigeants africains de 49 pays et l'Union africaine lors d'un sommet en décembre, au cours duquel M. Biden a déclaré que les États-Unis étaient "tout à fait d'accord" sur l'avenir de l'Afrique et prévoyaient d'engager 55 milliards de dollars au cours des trois prochaines années.

Les responsables africains ont largement salué l'engagement renouvelé des États-Unis. Mais le moment choisi, deux ans après le début du mandat de quatre ans de M. Biden, est considéré par beaucoup comme "tardif et quelque peu tiède", a déclaré Chris Ogunmodede, chercheur nigérian et rédacteur en chef adjoint de World Politics Review.

"Les craintes que Biden ne donne pas suite, ou qu'il puisse perdre et être remplacé par une administration républicaine hostile, existent bel et bien", a-t-il déclaré.

LA CHINE, LA DETTE ET LES HAUSSES DE TAUX

Alors que les États-Unis vantent leurs liens de longue date avec l'Afrique et leur engagement renouvelé à intensifier le commerce et les investissements, ils sont en train de rattraper la Chine et de faire face à un défi croissant de la part de la Russie.

Le commerce de la Chine avec l'Afrique est environ quatre fois supérieur à celui des États-Unis, et Pékin est également devenu un créancier important en proposant des prêts moins chers que les créanciers occidentaux.

Des responsables américains - tant démocrates que républicains - ont critiqué les prêts de la Chine en les qualifiant de peu transparents et de prédateurs.

Au Sénégal, Mme Yellen a mis en garde l'Afrique contre "des accords brillants qui peuvent être opaques et qui, en fin de compte, ne profitent pas réellement à la population" et a accusé la Chine de traîner les pieds sur une restructuration critique de la dette en Zambie.

Mais la politique fiscale américaine crée son propre frein.

Les pays africains sont devenus des victimes collatérales des hausses de taux de la Réserve fédérale américaine de cette année, visant à freiner l'inflation dans leur pays.

"Le resserrement des conditions financières et l'appréciation du dollar américain ont eu des conséquences désastreuses pour la plupart des économies africaines", a écrit la Banque africaine de développement (BAD) dans un rapport la semaine dernière.

Le coût du service de la dette devrait atteindre 25 milliards de dollars l'année prochaine selon la Banque mondiale, contre 21,4 milliards en 2022. En termes de monnaie locale, il a augmenté encore plus vite, ce qui augmente le risque de surendettement, a déclaré la BAD.

Les pays africains ont également plus de mal à accéder aux marchés de capitaux pour répondre à leurs besoins budgétaires et refinancer les dettes arrivant à échéance.

Les États-Unis, quant à eux, ont largement échoué à proposer des alternatives viables au crédit chinois bon marché, ont déclaré les responsables.

"La Chine est un partenaire important", a déclaré à Reuters le ministre des Finances de la République démocratique du Congo, Nicolas Kazadi. "Il est clairement démontré qu'il n'est pas facile de mobiliser les investisseurs américains."

Un haut fonctionnaire du Trésor américain a déclaré que les États-Unis étaient depuis longtemps engagés en Afrique, finançant des travaux de lutte contre le VIH et travaillant sur d'autres questions de santé. "Nous n'en parlons pas souvent. Cela ne porte pas le nom de ponts ou d'autoroutes ... mais si vous pensez simplement aux vies sauvées - on estime à 25 millions le nombre de vies sauvées grâce à notre engagement (dans la lutte contre le sida) - c'est réel."

LE CONFLIT RUSSE

Les pays africains ont largement rejeté la pression exercée par les États-Unis pour qu'ils prennent parti dans le conflit russo-ukrainien, certains d'entre eux citant le soutien apporté par Moscou à leurs mouvements de libération à l'époque coloniale.

La Russie a bloqué les exportations de céréales ukrainiennes, faisant grimper l'inflation alimentaire et aggravant l'une des pires crises alimentaires de l'histoire de l'Afrique, notent les responsables américains.

Vendredi, Mme Yellen a déclaré au Sénégal que la guerre nuisait à l'économie du continent et qu'un plafonnement des prix du pétrole brut et des produits raffinés russes sous l'égide du Groupe des Sept pourrait permettre aux pays africains d'économiser 6 milliards de dollars par an.

Lundi, cependant, l'Afrique du Sud a accueilli une visite du ministre russe des Affaires étrangères, Sergei Lavrov, et a défendu sa décision d'organiser des exercices navals conjoints avec la Russie et la Chine au large de sa côte est le mois prochain - un jour avant l'arrivée de Mme Yellen.

"Tous les pays effectuent des exercices militaires avec leurs amis dans le monde entier", a déclaré aux journalistes le ministre sud-africain des Affaires étrangères, Naledi Pandor, aux côtés de Lavrov.

Washington, Pékin et Moscou courtisent tous les pays africains avec leurs propres intérêts en tête, affirment les experts en politique étrangère, dont Ebrahim Rasool, ancien ambassadeur d'Afrique du Sud aux États-Unis. Les dirigeants africains, qui espèrent une plus grande représentation dans des organes comme le G20 et le Conseil de sécurité de l'ONU, peuvent également jouer ce jeu.

"Les États-Unis ont parfois de bonnes intentions et organisent des réunions, mais pas toujours le suivi nécessaire", a déclaré M. Rasool, ajoutant que la Russie et la Chine sont parfois nécessaires pour inciter les États-Unis à agir.