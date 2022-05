Alors que Pékin resserre les restrictions sur le COVID, Shanghai, durement touchée, voit des signes de vie.

La capitale chinoise, Pékin, a renforcé les restrictions du COVID dimanche dans sa lutte contre une épidémie, tandis que Shanghai a laissé certains de ses 25 millions d'habitants s'aventurer à l'extérieur pour trouver de la lumière et de l'air après avoir signalé un deuxième jour de zéro infection en dehors des zones de quarantaine.

L'épidémie de Shanghai, qui a débuté en mars, est la pire que la Chine ait connue depuis les premiers mois de la pandémie en 2020. Des centaines de milliers de personnes ont été infectées et la ville a interdit aux habitants de quitter leur domicile, à la grande colère du public.

L'épidémie dans la ville la plus peuplée de Chine et le risque d'une propagation à Pékin mettent à l'épreuve l'approche zéro COVID du gouvernement dans une année où Xi Jinping devrait obtenir un troisième mandat présidentiel sans précédent.

Pékin, avec des dizaines d'infections quotidiennes dans une épidémie qui en est maintenant à son 10e jour, ne s'est pas verrouillée. Plus de 300 cas transmis localement ont été enregistrés depuis le 22 avril.

Mais dimanche, la capitale a renforcé les règles de distanciation sociale et lancé une nouvelle série de tests de masse dans son district le plus peuplé et le plus touché.

La semaine dernière, la ville de 22 millions d'habitants a effectué des tests de masse dans la plupart de ses 16 districts, suspendu tous les lieux de divertissement et interdit les repas dans les restaurants.

"L'impact de tout cela sur nous est trop important - 20 000 yuans (3 000 $) en une journée envolés, juste comme ça !", a déclaré Jia, gérant d'un restaurant de hamburgers habituellement populaire dans l'est de Pékin.

"Notre patron est stressé par tout cela aussi", a déclaré Jia, demandant à être identifié uniquement par son nom de famille. "Nous avons trois succursales à Shanghai. Elles sont toutes fermées et perdent de l'argent depuis un mois. Et maintenant ça".

Le tentaculaire parc à thème Universal Studios de Pékin a fermé ses portes dimanche, tandis que dans la section très visitée de la Grande Muraille de Badaling, les visiteurs ont été invités à présenter une preuve de résultats négatifs au test COVID avant d'entrer.

Le district de Chaoyang, qui représente la plus grande part des infections dans l'épidémie de Pékin, a lancé une série supplémentaire de tests de masse, les agents de santé publique frappant aux portes pour rappeler aux résidents de se faire tester.

"Je fais le test PCR tous les jours et je sais que je ne suis pas malade", a déclaré une habitante de Chaoyang prénommée Ma, dont l'application de santé locale sur son téléphone portable avait marqué son profil comme anormal.

"Je me sens en cage, comme si j'étais malade. Ces restrictions sont trop excessives", a déclaré Ma, qui travaille dans la finance.

COLÈRE À SHANGHAI

Le bouclage de la ville de Shanghai depuis début avril a bouleversé la vie quotidienne de ses habitants, suscitant des inquiétudes sur la nourriture et la crainte d'être emmenés dans des centres de quarantaine bondés s'ils venaient à attraper le virus.

Les mesures extrêmes prises pour sceller les complexes résidentiels, notamment en clôturant les entrées des bâtiments, ont suscité l'indignation.

Certains résidents se sont tournés vers les médias sociaux pour exprimer leur frustration, d'autres ont fait claquer des casseroles à leurs fenêtres et d'autres encore ont affronté les agents de santé publique.

La chanson "Do you hear the people sing ?" de la comédie musicale Les Miserables est devenue un hymne de protestation populaire. Samedi, une vidéo en ligne d'un orchestre chinois jouant la chanson, avec les musiciens jouant depuis leurs maisons respectives, est devenue virale avec près de 19 000 partages avant d'être bloquée.

Alors qu'une grande partie de la ville reste en confinement, les responsables de Shanghai, adoptant un ton confiant, ont déclaré dimanche que les mesures d'interdiction dans certaines zones seraient assouplies après que la ville ait maîtrisé les risques de transmission du COVID au niveau communautaire, à l'exclusion des cas dans les centres de quarantaine.

Six de ses 16 districts ont atteint le statut "zéro COVID", c'est-à-dire trois jours consécutifs sans nouvelle augmentation quotidienne des infections, a déclaré Gu Honghui, haut fonctionnaire de la ville, lors d'une conférence de presse virtuelle.

Les transports publics seront autorisés à reprendre dans cinq districts, mais les habitants doivent rester dans leur quartier lorsqu'ils se rendent dans les supermarchés, les pharmacies et les hôpitaux, a déclaré un responsable de la santé lors de la conférence de presse.

Des messages sur les médias sociaux ont montré les rues de Fengxian, l'un des six districts, remplies de piétons et étouffées par les scooters et les vélos. Reuters n'a pas pu vérifier ces vidéos de manière indépendante.

Mais malgré la baisse des transmissions, Shanghai lancera une nouvelle série de tests PCR et antigènes dans toute la ville à partir de dimanche et jusqu'au 7 mai.

En excluant les cas importés arrivant de l'extérieur du continent, la Chine a signalé 8 256 nouveaux cas locaux pour samedi, contre 10 703 la veille. Pékin a enregistré 59 des infections, tandis que Shanghai a vu 7 872 nouveaux cas et la totalité des 38 décès de la nation.

(1 $ = 6,6080 yuans)