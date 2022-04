Alors que Shanghai étend le verrouillage du COVID, la vie est en suspens dans la ville de 26 millions d'habitants.

Le gouvernement de la ville a prolongé jeudi en fin de journée le confinement existant dans les districts de l'est, alors que les parties occidentales de la ville étaient fermées comme prévu.

De nouvelles directives officielles indiquent que de nombreux habitants de la ville la plus peuplée de Chine devront désormais rester chez eux aussi longtemps qu'il le faudra pour contrôler l'épidémie - avec pour consigne de ne pas franchir le seuil de leur porte, même pour jeter des ordures ou promener leur chien.

Les transports publics ont été suspendus dans la majeure partie de la ville, tandis que les entreprises considérées comme non essentielles, comme les restaurants et les centres commerciaux, ont également dû fermer.

Le confinement, conçu pour stopper une épidémie de la variante hautement transmissible Omicron qui a débuté il y a environ un mois, a commencé lundi et devait initialement durer 10 jours au total. Les zones situées à l'est de la rivière Huangpu de Shanghai devaient être fermées pendant cinq jours, avant de rouvrir alors que les districts de l'ouest ont entamé une fermeture de cinq jours.

Mais le gouvernement de la ville a déclaré qu'il allait lever les restrictions dans l'est de Shanghai par étapes.

Cela signifie que la majorité des districts sont maintenant sous un confinement qui couvre les tours de bureaux du district de Lujiazui, la réponse de la Chine à la Bourse, et les usines, y compris la coentreprise de Volkswagen avec SAIC Motor et l'usine du constructeur automobile américain Tesla.

L'épidémie chinoise est petite par rapport aux normes mondiales. Mais Shanghai, qui représente désormais trois cas asymptomatiques locaux sur quatre dans le pays, est devenue un banc d'essai pour la gestion du COVID par le gouvernement national - une approche de "dépollution dynamique" qui vise à tester, tracer et mettre en quarantaine de manière centralisée tous les cas positifs.

Les autorités ont déclaré vendredi que le décompte quotidien des infections dans la ville s'est allégé pour le deuxième jour consécutif : elle a signalé 4 144 nouveaux cas asymptomatiques transmis localement et 358 cas symptomatiques pour jeudi, contre les chiffres correspondants de 5 298 et 355 le jour précédent.

Certains résidents ont toutefois exprimé leur scepticisme quant au décompte quotidien, mettant en doute la rapidité avec laquelle les cas positifs sont enregistrés dans le système. Shanghai publie une liste quotidienne des adresses où des cas ont été découverts, et certains ont déclaré que leur complexe d'habitation n'était inclus que plusieurs jours après que des voisins aient été testés positifs - ou n'était pas inclus du tout.

Les autorités de la ville de Shanghai n'ont pas immédiatement répondu à une demande de commentaire sur le scepticisme concernant les numéros de cas.

Pendant la période de confinement, les résidents devront se soumettre à des séries de tests d'acide nucléique effectués par des agents de santé en combinaison de protection. Ils ne sont autorisés à quitter leur appartement que pour les tests, qui seront effectués dans ou à proximité de leur complexe d'habitation.

Les autorités ont demandé aux résidents de faire la queue pour les tests à deux mètres les uns des autres, sur fond d'inquiétudes du public quant aux risques de contagion.

Pendant ce temps, le Shanghai New International Expo Center, qui accueille généralement des salons professionnels comme le Shanghai Autoshow, a été converti en centre de quarantaine central le plus important de la ville, avec plus de 15 000 lits, a rapporté l'agence de presse Xinhua jeudi.