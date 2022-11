Alors que Singapour lève l'interdiction des relations sexuelles entre homosexuels, les familles LGBT estiment que peu de choses ont changé.

Le vote du parlement singapourien de cette semaine en faveur de la dépénalisation des relations sexuelles homosexuelles n'a donc rien changé à la décision douloureuse de la famille de partir plutôt que de voir ses enfants privés de scolarité - car leur statut juridique reste le même.

Bien que Chiong, née en Indonésie, ait vécu à Singapour pendant des décennies en tant que résidente permanente, qu'elle ait épousé un citoyen singapourien à l'étranger et qu'elle ait donné naissance à leur premier enfant à Singapour, sa première fille s'est vu refuser la résidence permanente à l'âge de 18 mois.

Chiong dit qu'elle n'a reçu aucune raison pour laquelle le gouvernement a rejeté la demande de résidence de sa fille, bien que le fait qu'elle ait dû faire sa demande en tant que mère célibataire et étrangère parce que son mariage n'était pas officiellement reconnu n'ait probablement pas aidé.

Sans résidence légale ou sans carte d'étudiant, qui peut être refusée, même les écoles privées de Singapour ne peuvent inscrire un enfant.

Société riche, à cheval sur les valeurs traditionnelles et progressistes, Singapour a dépénalisé cette semaine les relations sexuelles entre hommes, et a en même temps ancré la définition du mariage comme étant l'union d'un homme et d'une femme, et de la famille comme étant la mère, le père et les enfants.

"Nous essaierons de maintenir un équilibre... pour préserver une société stable avec des valeurs familiales traditionnelles et hétérosexuelles, mais avec un espace pour que les homosexuels puissent vivre leur vie et contribuer à la société", a déclaré le ministre de l'Intérieur K. Shanmugam au parlement.

Cette décision maintient un statu quo défavorable pour les enfants de couples tels que Chiong et sa femme, qui ont depuis déménagé aux États-Unis.

Si la décision du gouvernement d'abroger la loi sur la sodomie datant de l'époque coloniale a été acclamée comme une victoire symbolique pour la communauté gay, beaucoup s'inquiètent du fait que les familles LGBT continueront à souffrir des politiques publiques qui favorisent les mariages et les familles hétérosexuelles.

Pour Chiong, qui a épousé sa femme singapourienne aux États-Unis, l'abrogation est "un pas en avant et 10 pas en arrière".

"Qu'est-ce que le gouvernement essaie de faire ? Essaient-ils de vous dire : 'Envoyez votre enfant au loin' ?", a déclaré la femme de 42 ans lors d'une interview téléphonique depuis Seattle, où elle vit désormais.

La famille a émigré en 2016.

UN CHANGEMENT LENT

À Singapour, les attitudes de la base envers la communauté LGBT sont devenues plus libérales ces dernières années, en particulier chez les jeunes.

Parmi les Singapouriens âgés de 18 à 25 ans, environ 42 % ont accepté le mariage homosexuel en 2018, contre 17 % cinq ans auparavant, selon une enquête de l'Institute of Policy Studies.

Mais les lois sont plus lentes à changer.

Le gouvernement soutient que sa politique "est et a toujours été de défendre le mariage hétérosexuel et de promouvoir la formation de familles au sein de ces mariages".

Le Premier ministre en devenir, Lawrence Wong, a déclaré que ces politiques ne changeront pas sous sa direction.

Les activistes affirment que les politiques nationales sur une série de questions, dont l'adoption, la maternité de substitution, l'éducation, les médias et le logement, sont telles que les enfants de parents LGBT sont effectivement pénalisés pour faire partie de familles non traditionnelles.

Ivan Cheong, un avocat spécialisé en droit de la famille du cabinet Withers KhattarWong qui prend des familles LGBT comme clients, a déclaré que les enfants de toute personne résidant dans la cité-État devraient au moins avoir le droit d'être inscrits "dans des écoles privées et à des tarifs qui ne sont pas subventionnés", car de nombreux parents sont prêts à payer des frais de scolarité dépassant les 20 000 S$ (14 530 $) par an.

Mais les groupes conservateurs influents qui se sont fortement opposés à la levée de l'interdiction des rapports sexuels entre homosexuels rendent politiquement inconfortable pour le parti au pouvoir de modifier davantage les lois.

Une alliance de plus de 80 églises singapouriennes a décrié l'abrogation de l'interdiction des rapports sexuels entre homosexuels comme une "décision extrêmement regrettable" qui "célèbre l'homosexualité".

Les parlementaires ont modifié cette semaine la constitution afin que seul le parlement, dominé par le parti au pouvoir, puisse définir les mariages.

De telles décisions ne devraient pas être dirigées par les tribunaux, ont déclaré les ministres du gouvernement, citant la décision de la Cour suprême indienne en août d'élargir la définition des relations familiales.

Toutefois, les changements ne ferment pas la porte à un futur parlement élargissant la définition du mariage.

PUNIR L'ENFANT

Les familles LGBT de Singapour craignent désormais que de nouveaux changements n'arrivent pas à temps pour elles.

Un Singapourien célibataire et homosexuel, qui a refusé d'être nommé en raison de la sensibilité de la question, a déclaré qu'il devait quitter le pays tous les trois mois pour renouveler le visa touristique de son bébé, né à l'étranger grâce à une mère porteuse.

Alors qu'il espère que l'enfant pourra obtenir la citoyenneté à temps pour aller à l'école, il travaille également sur un "plan B" pour quitter son pays d'origine.

Un couple britannique, résidents permanents ayant passé une décennie à Singapour, a été contraint de retourner en Grande-Bretagne au milieu de l'année 2020 après que leurs deux fils, nés d'une maternité de substitution, se soient vus refuser des visas de résidence et d'étudiant.

L'un des pères, qui a également refusé d'être nommé, a déclaré connaître au moins une douzaine de familles confrontées aux mêmes obstacles, dont beaucoup comptent au moins un parent singapourien.

"Vous faites cela à vos propres citoyens et c'est cruel", a-t-il déclaré. "Vous punissez l'enfant".

Le gouvernement n'a pas répondu aux questions de Reuters concernant les droits des familles LGBT, la résidence de leurs enfants et l'accès à l'éducation.

Chiong, aujourd'hui chef de produit à Seattle, affirme que sa famille n'a pas l'intention de retourner à Singapour.

"Aux États-Unis, vous ne savez même pas qui, dans l'école ou dans la classe, est américain ou non. Ils éduquent chaque enfant. Ils traitent chaque enfant de la même manière", a-t-elle déclaré.