Alors que certains États atteignent un taux de chômage record, la Fed doit faire face à un ajustement difficile

Alors que le taux baissait régulièrement et atteignait 3,1 % en mars, ils se sont rendu compte que des problèmes d'un autre ordre étaient arrivés, car les entreprises s'efforçaient de pourvoir les postes vacants, augmentant les salaires et les avantages sociaux pour attirer les travailleurs et répercutant les coûts sur les clients par des prix plus élevés, sans qu'aucun soulagement ne soit en vue.

"Nous établissons des records dans la main-d'œuvre totale, l'emploi total, le moins de chômeurs depuis le début des années 2000 et nous sommes un État beaucoup plus grand. Ce n'est pas un problème que personne n'a jamais vu à cette échelle ... Vous pouvez jeter le livre", a déclaré Mark Butler, commissaire au travail de Géorgie. "Les gens ne disent pas que c'est un problème formidable à avoir. C'est le revers de la médaille d'une mauvaise économie. Vous avez une situation où les commandes montent en flèche et vous ne pouvez pas obtenir de personnel."

En effet, le déséquilibre entre l'offre et la demande de main-d'œuvre en Géorgie est l'un des plus aigus du pays, selon les données fédérales qui indiquent un ajustement difficile à venir alors que les emplois et les travailleurs se réorganisent pour le monde post-pandémie.

Les responsables de la Réserve fédérale ont noté que le ratio national actuel de 1,9 emploi pour chaque travailleur sans emploi est une obligation clé dans leur volonté de contrôler l'inflation, une inadéquation qui pousse les salaires, les avantages sociaux et, à son tour, les prix à la hausse.

Mais dans certains États comme New York et la Californie, le rapport entre le nombre de chômeurs et le nombre d'emplois disponibles est plus proche de 1 pour 1, tandis que des groupes d'États du Sud-Est, du Midwest et de l'Ouest ont plus du double, voire du triple, du nombre d'emplois ouverts par rapport au nombre de travailleurs disponibles.

En Géorgie, le rapport était de 2,73 pour 1 en février, le dernier mois pour lequel des estimations fédérales des offres d'emploi au niveau de l'État sont disponibles. Bien que les États présentant les déséquilibres les plus élevés aient tendance à être de taille moyenne ou plus petits en termes de population, ils sont responsables d'une part disproportionnée de la demande excédentaire globale d'emplois du pays. Cela peut rendre un redressement plus lent à venir s'il exige que les travailleurs déménagent, ou plus douloureux s'il provient d'une politique monétaire plus dure de la Fed qui détruit la demande d'emploi.

UNE MAIN-D'ŒUVRE PLUS RÉDUITE

Pour certains économistes, la situation montre la force brutale des hausses de taux d'intérêt de la Fed qui se heurtent aux tendances à long terme en matière de démographie, d'immigration et autres qui contribuent à la pénurie de travailleurs. En mars, 17 États, dont la Géorgie, ont égalé ou dépassé leur taux de chômage le plus bas, et la forte embauche en avril pourrait signifier que d'autres suivront.

Le département du travail doit publier le rapport sur l'emploi d'avril vendredi. Les économistes interrogés par Reuters estiment que les entreprises ont ajouté 400 000 emplois le mois dernier et que le taux de chômage est tombé à 3,5 %, un niveau que la Fed n'attendait pas avant la fin de l'année et que l'économie américaine a rarement soutenu.

Une main-d'œuvre plus nombreuse ou en croissance plus rapide atténuerait la pression en faveur d'une augmentation des salaires, tout en permettant une plus grande offre de biens et de services pour attaquer l'inflation d'une deuxième direction.

"Le défi pour la Fed n'est pas seulement l'inflation", a déclaré Nela Richardson, économiste en chef du processeur de paie ADP. "C'est l'inflation dans un environnement où les choses qui avaient fonctionné pour maintenir les salaires modérés n'existent plus dans la même mesure. L'immigration. L'offre de main-d'œuvre est remise en question. La main-d'œuvre est plus petite. Elle vieillit."

En mars, le nombre de personnes travaillant ou cherchant un emploi était encore inférieur de 184 000 au niveau pré-pandémique, et le nombre de corps "manquants" est encore plus important si la croissance tendancielle pré-pandémique s'était poursuivie.

Les données du département du travail publiées mardi ont montré un record de 11,5 millions d'emplois ouverts en mars, une évolution décourageante pour les responsables de la Fed qui s'inquiètent des déséquilibres du marché du travail qu'ils voient attiser l'inflation.

UNE ÉNORME IRONIE

Le comité de fixation des taux de la Fed s'est réuni mardi pour une réunion de politique générale de deux jours. Une déclaration de politique générale doit être publiée mercredi à 14 heures EDT (1800 GMT), suivie d'une conférence de presse du président de la Fed, Jerome Powell, une demi-heure plus tard.

La banque centrale américaine devrait augmenter mercredi son taux d'intérêt de référence au jour le jour d'un demi-point de pourcentage, une décision qui ferait suite à une hausse de taux d'un quart de point de pourcentage en mars, et annoncer des plans pour réduire ses près de 9 000 milliards de dollars d'actifs.

L'objectif de ces hausses de taux est de maîtriser l'inflation qui dépasse facilement l'objectif de 2 % de la Fed et qui est devenue une préoccupation croissante au cours de l'année dernière. Elle a commencé par une forte hausse des prix d'une poignée de biens notables très demandés en raison de la pandémie, comme les automobiles d'occasion, mais elle s'est depuis étendue, les coûts de la main-d'œuvre étant désormais cités par les responsables de la Fed comme une pièce insoutenable du puzzle.

L'incertitude est profonde dans l'économie américaine, intégrant des questions telles que la raison pour laquelle l'emploi dans le secteur public, qui a fortement chuté au début de la pandémie alors que les cours en personne et d'autres services ont été suspendus, reste inférieur d'environ 3,5 % à ce qu'il était avant la crise sanitaire.

Il y avait beaucoup d'argent entre les près de mille milliards de dollars versés par le gouvernement fédéral aux États et aux collectivités locales pour lutter contre la pandémie et les recettes fiscales étonnamment fortes, a déclaré Louise Sheiner, ancienne économiste de la Fed qui est maintenant directrice de la politique du Hutchins Center on Fiscal and Monetary Policy.

Mais les gouvernements ont peut-être été évincés par les augmentations de salaires proposées par les employeurs du secteur privé, réticents à s'aligner sur ces taux sur la base de paiements fédéraux uniques, mais laissant potentiellement plus d'emplois à pourvoir.

"C'est une énorme ironie. Après tout cet argent ... si nous disons quels secteurs de l'économie sont toujours en retrait en termes d'emploi, l'État et les collectivités locales (le gouvernement) sont les plus importants", a déclaré Sheiner.

Pour que ces emplois et d'autres soient tous pourvus, il faudra du temps. C'est des années après la fin de la crise financière et de la récession de 2007-2009 que la participation à la population active américaine a pris un virage à la hausse inattendu. Les changements qui interviennent après les récessions, des choix personnels des individus en matière de travail aux compétences et technologies requises dans différentes professions, signifient que le processus d'adéquation entre les emplois et les travailleurs peut être lent au début.

Mais le processus peut s'accélérer, et les responsables de la Fed espèrent que le marché du travail rattrapera son retard avant que le resserrement monétaire de la banque centrale américaine ne doive supprimer trop d'emplois.