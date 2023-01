Alors que l'Inde débat de la démographie, le petit État de montagne veut plus de bébés

Le Sikkim, un État de moins de 700 000 habitants, a le taux de fécondité le plus bas d'Inde et souhaite désormais que les familles aient trois enfants, ce qui en fait le premier à le faire dans un pays où les autorités, dans un souci de lutte contre la surpopulation, ont longtemps poussé les parents à s'arrêter à deux.

"Si nos indigènes disparaissent, leur culture disparaîtra aussi avec eux, ce qui sera une grande perte pour nous", a déclaré Shanker Deo Dhakal, secrétaire du ministre en chef du Sikkim, où l'on estime que près de 80 % de la population est indigène.

L'État frontalier a également annoncé récemment des mesures incitatives telles qu'un congé de maternité d'un an pour les femmes, un congé de paternité d'un mois pour les hommes, et un soutien financier pour les personnes souhaitant une grossesse par fécondation in vitro.

La taille des familles a été mise en lumière cette semaine lorsque la Chine a annoncé que sa population avait diminué l'année dernière pour la première fois en six décennies, un tournant historique qui devrait marquer le début d'une longue période de déclin avec des implications majeures pour son économie et le monde.

Suite à l'annonce de la diminution de la population chinoise, les commentateurs en Inde ont appelé les autorités à tirer le meilleur parti de sa jeune population pendant qu'elle est en mesure de le faire en améliorant les ressources pour qu'elle puisse atteindre son plein potentiel.

Ces appels interviennent alors que les gains démographiques de l'Inde ralentissent.

La croissance a été en moyenne de 1,2 % depuis 2011, ce qui représente un ralentissement par rapport aux 1,7 % des 10 années précédentes, selon les chiffres du gouvernement, et cette tendance devrait encore diminuer.

L'indice synthétique de fécondité (ISF) de l'Inde - enfants par femme - est tombé à 2 au cours de la dernière période d'évaluation, pour 2019-2021, contre 3,4 en 1992-93, selon un rapport du gouvernement publié en octobre. Il estime que la moyenne doit être de 2,1 pour que la population se reproduise.

Sur les 36 États et territoires fédéraux de l'Inde, seuls cinq ont un ISF supérieur à 2,1, le plus élevé étant dans l'État oriental du Bihar avec un ISF de 3 à partir de 2019-20.

Le Sikkim, avec un ISF de 1,1, risque de voir sa population diminuer.

"Leur population va commencer à décliner à ce rythme", a déclaré S.Y. Quraishi, ancien commissaire électoral en chef du pays qui a écrit un livre intitulé : "The Population Myth : Islam, Family Planning and Politics in India".

La population d'au moins deux des 12 communautés autochtones du Sikkim - les Bhutia et les Limbu - a diminué ces dernières années, a déclaré le fonctionnaire de l'État Dhakal, sans fournir de données.

Dans le cadre de la politique proposée de trois enfants, les employés du gouvernement de Sikkim obtiendraient des avantages financiers et autres s'ils prévoient d'avoir un troisième enfant, a déclaré Dhakal, ajoutant que les détails de la politique étaient en cours d'élaboration.

Néanmoins, il est peu probable que de nombreux États indiens se précipitent pour encourager les familles nombreuses dans un avenir proche, a déclaré l'économiste Jean Dreze.

"Entre le moment où vous atteignez le niveau de remplacement et le moment où la population cesse de croître, cela prend beaucoup de temps", a déclaré M. Dreze. "L'Inde dans son ensemble prendra au moins 25 ans".