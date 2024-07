Alors que les dirigeants de l'OTAN se réunissent cette semaine à Washington pour leur 75e anniversaire, une douzaine de sénateurs américains leur ont demandé mercredi de combler ce qu'ils considèrent comme un trou de la taille d'Hawaï dans le traité de l'Atlantique Nord, le document fondateur de l'alliance militaire.

Rédigé dix ans avant qu'Hawaï ne devienne un État en 1959, l'article 5 du traité - qui engage tous les membres à l'autodéfense collective - ne couvre que les territoires situés au nord du tropique du Cancer.

L'archipel d'Hawaï, où vivent 1,44 million d'Américains, se trouve au sud du tropique du Cancer. Les membres du Congrès s'efforcent depuis des années de résoudre la question de son statut, rappelant souvent que l'attaque japonaise de Pearl Harbor en décembre 1941 a déclenché l'entrée des États-Unis dans la Seconde Guerre mondiale.

Dans une lettre adressée mercredi au secrétaire d'État Antony Blinken, dont Reuters a eu connaissance, une douzaine de sénateurs démocrates et républicains ont rappelé à M. Blinken "l'importance de préciser que les membres de l'Organisation du traité de l'Atlantique nord (OTAN) considéreraient une attaque armée contre l'État d'Hawaï comme une attaque contre l'ensemble des pays de l'OTAN".

La lettre souligne que, lorsque la commission des affaires étrangères du Sénat a recommandé la ratification du traité de l'OTAN en 1949, il était entendu que les territoires d'outre-mer ne seraient pas couverts.

"À l'époque, Hawaï était un territoire américain et les rédacteurs du traité étaient réticents à l'idée d'inclure tous les territoires des parties au traité sous le parapluie de sécurité de l'OTAN. Toutefois, le monde a considérablement changé depuis 1949", indique la lettre, signée par les sénateurs démocrates Brian Schatz et Mazie Hirono, ainsi que par dix autres sénateurs, dont six républicains.

L'Indo-Pacifique est devenu un axe de plus en plus important de la stratégie de sécurité nationale des États-Unis, Washington considérant la Chine comme le principal rival des États-Unis et surveillant les menaces de la Corée du Nord.

"Le silence sur la question de savoir si les alliés de l'OTAN se porteraient à la défense d'Hawaï nuit à notre stratégie de dissuasion des conflits dans la région indo-pacifique", indique la lettre, qui demande que le traité de l'Atlantique Nord soit formellement amendé.

La lettre, dont le secrétaire à la défense Lloyd Austin a également reçu une copie, pose une série de questions à M. Blinken, notamment celle de savoir si le département d'État a cherché à modifier le traité pour y inclure Hawaï.

"Les cicatrices de l'attaque de Pearl Harbor sont encore visibles aujourd'hui.