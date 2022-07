Alors que l'accord sur les céréales en Ukraine se dessine, les États-Unis cherchent à apaiser les inquiétudes concernant les sanctions contre la Russie.

Permettre ces exportations russes est un élément clé des tentatives des Nations Unies et des responsables turcs de négocier un accord global avec Moscou qui permettrait également des expéditions de céréales ukrainiennes à partir du port d'Odessa sur la mer Noire, qui a été bloqué par la guerre.

La clarification écrite des États-Unis est intervenue un jour après que des responsables de la Russie, de l'Ukraine, de la Turquie et des Nations Unies se soient rencontrés à Istanbul pour des pourparlers visant à reprendre les exportations de céréales de l'Ukraine. La Turquie a annoncé que les parties reviendraient la semaine prochaine pour signer un accord.

"Les États-Unis soutiennent fermement les efforts des Nations Unies pour amener les céréales ukrainiennes et russes sur les marchés mondiaux et pour réduire l'impact de la guerre non provoquée de la Russie en Ukraine sur les approvisionnements et les prix alimentaires mondiaux", a déclaré le département du Trésor américain dans la fiche d'information.

La guerre en Ukraine a fait grimper en flèche les prix des céréales, des huiles de cuisson, du carburant et des engrais, alimentant une crise alimentaire mondiale.

L'invasion et le blocus des ports ukrainiens par la Russie le 24 février ont bloqué les exportations, laissant des dizaines de navires en rade et quelque 20 millions de tonnes de céréales bloquées dans les silos d'Odessa.

Moscou a nié toute responsabilité dans l'aggravation de la crise alimentaire, accusant plutôt l'effet paralysant des sanctions occidentales de ralentir ses propres exportations de nourriture et d'engrais et l'Ukraine de miner ses ports de la mer Noire.

L'Ukraine et la Russie sont les principaux fournisseurs mondiaux de blé, et la Russie est également un grand exportateur d'engrais, tandis que l'Ukraine est un important producteur de maïs et d'huile de tournesol.

Le Trésor américain a clairement indiqué que la vente et le transport de produits agricoles, ainsi que de médicaments et d'appareils médicaux, étaient autorisés et n'enfreindraient pas une série de sanctions que Washington a imposées à la Russie.

Washington a également souligné qu'aucune sanction ne s'appliquait à la production, la fabrication, la vente ou le transport par la Russie de produits agricoles de base, y compris les engrais, et qu'il n'était pas interdit de fournir une assurance ou une réassurance pour le transport ou l'expédition de ces produits.

Les importations de poissons et de fruits de mer russes aux États-Unis sont interdites par les sanctions de Washington.

Alors que les pourparlers menés sous l'égide de l'ONU débutaient en mai pour relancer l'Ukraine et les exportations alimentaires russes, l'ambassadrice américaine aux Nations Unies, Linda Thomas-Greenfield, avait déclaré que Washington était prête à donner des assurances écrites - connues sous le nom de "lettres de confort" - aux compagnies de transport maritime et d'assurance concernant les exportations russes.