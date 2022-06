Alors que la Banque du Canada se rapproche du point neutre, les paris sur la récession augmentent

La semaine dernière, la Banque du Canada a augmenté son taux d'intérêt directeur de 1,0 à 1,5 %, sa deuxième hausse consécutive de 50 points de base, et a déclaré qu'elle était prête à agir "plus énergiquement" si nécessaire pour repousser "l'inflation galopante", déjà au plus haut depuis 31 ans.

Cela pourrait signifier plus de mouvements avant de faire une pause, des augmentations plus importantes que 50 points de base ou un taux final quelque part au-dessus du point neutre - la fourchette de 2 % à 3 % où les taux d'intérêt ne stimulent ni ne pèsent sur la croissance, a déclaré le gouverneur adjoint Paul Beaudry.

Une attaque forte et frontale de la Banque du Canada ralentira la demande intérieure et devrait contribuer à empêcher la hausse de l'inflation de se transformer en une spirale des prix, selon les économistes.

Mais il s'agit d'un équilibre délicat et tout dérapage pourrait sérieusement entraver l'économie au moment même où les secteurs clés des services, comme les voyages, rebondissent. Dans le pire des cas, le Canada pourrait être plongé dans une récession, ont-ils ajouté.

"À mon avis, les risques de récession sont élevés parce que nous envisageons une réponse de politique monétaire tellement forte qu'elle est nécessaire pour ramener l'inflation à la cible", a déclaré Andrew Kelvin, stratège en chef pour le Canada chez TD Securities.

"Ils doivent agir relativement rapidement, ce qui, à mon avis, rend beaucoup plus difficile l'évaluation des impacts des hausses de taux sur l'économie."

La courbe de rendement plate du Canada indique que les investisseurs parient sur un ralentissement économique, l'écart entre les rendements obligataires à 2 et 10 ans étant de 14 points de base mercredi, l'écart le plus étroit parmi les pays du Groupe des Sept.

Le marché du logement, un moteur clé de l'économie canadienne, s'est fortement refroidi depuis le pic de février, les hausses de taux réduisant le pouvoir d'achat. Et les volumes d'exportation du pays sont en baisse de 4,9 % depuis le début de l'année, une baisse jusqu'à présent masquée par les prix élevés des produits de base.

Pourtant, l'inflation est de 6,8 % et devrait continuer à augmenter, le taux de chômage au Canada est à un niveau record et les entreprises signalent une demande supérieure à leur capacité de répondre, ce qui plaide en faveur d'une réponse énergique.

"Si vous en faites un peu trop peu, vous permettez à l'inflation de continuer à progresser", a déclaré M. Beaudry la semaine dernière. "Si vous en faites trop, vous risquez d'entraîner l'économie dans une récession. Nous essayons donc de viser cet entre-deux."

Les marchés monétaires parient que la Banque du Canada augmentera son taux directeur à 3,25 % d'ici la fin de l'année, le niveau le plus élevé depuis 2008 et trois points de pourcentage complets au-dessus du 0,25 % de janvier. Le taux d'intérêt a atteint un sommet à 1,75 % lors du cycle de resserrement 2017/18.

Ce rythme rapide pourrait choquer l'économie canadienne, qui a le niveau d'endettement des ménages le plus élevé du G7. Les ventes de maisons ont plongé de 12,6 % en avril par rapport à mars, et l'impact complet sur les prix du refroidissement rapide de la demande est encore à venir. Mais la Banque pourrait être prête à risquer un atterrissage brutal si elle garde en main les attentes des consommateurs, selon les économistes.

"Les récentes communications de la Banque du Canada suggèrent qu'elle ne sera pas ébranlée par la deuxième baisse consécutive à deux chiffres des ventes de maisons en mai", a déclaré Stephen Brown, économiste principal pour le Canada chez Capital Economics.

"Cela ... nous laisse craindre qu'elle adopte une approche plus agressive du resserrement de la politique qu'il n'est finalement nécessaire, ce qui entraînerait une forte baisse des prix des maisons et risquerait une récession majeure."

Lorsqu'on lui a demandé directement si la banque serait prête à provoquer une récession, M. Beaudry a répondu aux journalistes qu'elle ferait finalement ce qui est nécessaire.

"L'essentiel est que nous ramenions l'inflation à 2 %. Nous ferons ce qui est nécessaire pour y parvenir", a-t-il déclaré.