Alors que la Chine, touchée par le COVID, se rouvre au monde, certains pays dressent des barrières pour les voyageurs.

A partir du dimanche 8 janvier, la Chine va baisser l'obligation de quarantaine pour les voyageurs entrants, le dernier démantèlement de son régime "zéro COVID" qui a commencé le mois dernier suite à des protestations historiques contre une série suffocante de lockdowns de masse.

Mais ces changements abrupts ont exposé une grande partie des 1,4 milliard d'habitants de la Chine au virus pour la première fois, déclenchant une vague d'infection qui submerge certains hôpitaux, vide les rayons des pharmacies de médicaments et suscite l'inquiétude de la communauté internationale.

Jeudi, la Grèce, l'Allemagne et la Suède se sont jointes à plus d'une douzaine de pays pour demander des tests COVID aux voyageurs chinois, alors que l'Organisation mondiale de la santé a déclaré que les données officielles de la Chine sur le virus sous-estiment l'étendue réelle de son épidémie.

Les responsables chinois et les médias d'État ont adopté un ton défiant, défendant la gestion de l'épidémie, minimisant la gravité de la poussée et dénonçant les exigences en matière de voyages à l'étranger imposées à ses résidents.

"Quelle que soit la façon dont la Chine décide de gérer l'épidémie de COVID-19, certains médias et certains politiciens occidentaux ne seront jamais satisfaits", a écrit le Global Times, un journal d'État, dans un éditorial publié tard jeudi.

Le secteur de l'aviation, malmené par des années de restrictions liées à la pandémie, a également critiqué les décisions d'imposer des tests aux voyageurs en provenance de Chine. La Chine exigera toujours des tests avant le départ pour les voyageurs entrants après le 8 janvier.

Certains citoyens chinois pensent que la réouverture a été trop hâtive.

"Ils auraient dû prendre une série de mesures avant d'ouvrir, comme conseiller les précautions que les personnes d'un certain âge devraient prendre ... et au moins s'assurer que les pharmacies étaient bien approvisionnées", a déclaré à Reuters à Shanghai un homme de 70 ans qui a donné son nom de famille, Zhao.

"En ne faisant pas cela, c'est devenu très désordonné".

La Chine a signalé cinq nouveaux décès dus au COVID sur le continent pour la journée de jeudi, ce qui porte son bilan officiel de décès dus au virus à 5 264, l'un des plus bas au monde.

Mais ce chiffre est en contradiction avec la situation sur le terrain, où les salons funéraires et les crématoriums sont débordés, et certains hôpitaux sont bondés de patients âgés sous respirateur.

Les experts internationaux de la santé estiment que la définition limitée de Pékin pour les décès dus au COVID ne reflète pas le véritable bilan qui pourrait s'élever à plus d'un million de morts cette année.

L'ASIE DU SUD-EST OUVERTE

Avec les grandes vacances du Nouvel An lunaire à la fin du mois, la Chine continentale devrait également ouvrir la frontière avec sa région administrative spéciale de Hong Kong dimanche, pour la première fois en trois ans.

Les services de ferry entre la ville et le centre de jeux de Macao reprendront le même jour.

La compagnie aérienne Cathay Pacific Airways de Hong Kong a déclaré jeudi qu'elle allait plus que doubler ses vols vers la Chine continentale. Les vols à destination et en provenance de la Chine ne représentent qu'une infime partie des niveaux d'avant le COVID.

L'OMS a averti que les vacances, qui débutent le 21 janvier et entraînent généralement la plus grande migration humaine de la planète, les gens quittant les villes pour aller voir leur famille à la campagne, pourraient générer une autre vague d'infections si les taux de vaccination et autres précautions ne sont pas plus élevés.

Les autorités s'attendent à 2,1 milliards de déplacements de passagers, par route, rail, eau et air, pendant les vacances, soit le double des 1,05 milliard de l'année dernière à la même période.

Le ministère des transports a exhorté les gens à être prudents afin de minimiser le risque d'infection pour les parents âgés, les femmes enceintes et les nourrissons.

Une région qui pourrait être un grand bénéficiaire de l'ouverture de la Chine est l'Asie du Sud-Est, qui s'est abstenue d'exiger des tests COVID aux visiteurs chinois.

À l'exception des tests de dépistage du virus dans les eaux usées des avions effectués par la Malaisie et la Thaïlande, les 11 nations de la région traiteront les voyageurs chinois comme les autres.

Pas moins de 76 % des agences de voyage chinoises ont classé l'Asie du Sud-Est comme la première destination lors de la reprise des voyages à l'étranger, selon une enquête publiée en décembre par le salon professionnel ITB China.