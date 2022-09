Alors que la Corée du Sud s'apprête à développer son énergie nucléaire, l'inquiétude grandit parmi les habitants des environs.

"Lorsque je suis arrivé ici en 1986, il n'y avait qu'un seul réacteur. Maintenant, il y en a cinq", a déclaré Hwang. "Le pire, c'est que je ne peux pas vendre ma propriété quand je veux déménager".

Le président sud-coréen Yoon Suk-yeol, qui a pris ses fonctions en mai, fait pression pour que l'énergie nucléaire dépasse le charbon comme principale source d'électricité afin d'aider à atteindre les objectifs climatiques du pays et de renforcer la sécurité énergétique. Le gouvernement veut porter la part de l'énergie nucléaire dans le panorama électrique national à 33 % d'ici 2030, contre 27 % actuellement.

Séoul a également souligné la crise énergétique de l'Europe à la suite de l'invasion de l'Ukraine par la Russie, que Moscou qualifie d'"opération militaire spéciale", comme un signal d'alarme pour renforcer les sources d'énergie nationales.

Le gouvernement propose six centrales nucléaires supplémentaires d'ici 2036 en plus des 24 réacteurs actuels dans un pays de la taille de l'État américain de l'Indiana, ce qui suscite de profondes inquiétudes chez des centaines de résidents coréens vivant dans la zone la plus densément construite au monde pour l'énergie nucléaire.

Les 24 réacteurs, capables de générer 23 250 mégawatts, sont concentrés sur quatre sites - 5 à 7 réacteurs par site - avec quelque 5 millions de personnes vivant dans un rayon de 30 kilomètres (18,6 miles) des centrales, selon les données de 2019 compilées par le législateur de l'opposition Wi Seong-gon.

Les experts nucléaires affirment que les réacteurs groupés de la Corée du Sud ne posent pas de problèmes de sécurité, mais certains résidents ne sont pas convaincus.

"Les vaches sont un peu mauvaises. Il y a eu des fausses couches, qui sait pourquoi", a déclaré Kim Jin-sun, un éleveur de 75 ans vivant près de Wolsong.

"Même si j'essaie de vendre ma maison ou ma rizière pour aller ailleurs, personne n'achètera".

DES RESSOURCES NATURELLES RARES

Alors que de nombreux Sud-Coréens sont favorables à l'expansion de l'énergie nucléaire, une minorité importante demande une réduction.

Un sondage réalisé du 28 au 30 juin par Gallup Korea auprès de 1 000 Sud-Coréens a montré que 39 % d'entre eux étaient favorables à l'expansion de l'énergie nucléaire, 30 % souhaitaient que les niveaux actuels soient maintenus, tandis que 18 % demandaient une réduction.

Selon les données du Forum économique mondial pour 2020, la Corée du Sud se classe au cinquième rang mondial pour la production d'énergie nucléaire, derrière les États-Unis, la Chine, la France et la Russie.

Étant donné que le pays dispose de ressources naturelles limitées, les experts affirment que l'énergie nucléaire est cruciale pour maintenir les lumières du pays allumées et alimenter son industrie manufacturière, leader mondial, qui exporte des puces, des voitures, des panneaux d'affichage et des batteries pour véhicules électriques.

"La Corée du Sud produit ce dont les autres pays ont besoin - il y a donc une grande consommation d'énergie par rapport à la population. Mais nous ne pouvons pas réduire notre consommation d'électricité - si nous la réduisons, nous devenons pauvres", a déclaré Chung Bum-jin, professeur d'ingénierie nucléaire à l'université Kyung Hee.

Selon Chung, l'énergie nucléaire est moins affectée par les fluctuations des prix de l'énergie, car le prix de l'uranium représente moins de 10 % du coût total de la production d'électricité, et le combustible nucléaire peut être stocké pendant des années, contrairement au pétrole, au gaz ou au charbon, plus volumineux.

COMME LES BANANES

Hwang, qui affirme que le cancer de la thyroïde qui lui a été diagnostiqué est dû aux matières radioactives de la centrale, tente activement depuis dix ans d'obtenir une loi pour financer la relocalisation des résidents des environs. Depuis plusieurs années, Hwang et de nombreux résidents inquiets vivant près des réacteurs organisent des manifestations devant les centrales et rencontrent des législateurs.

"Bien que des traces de matière puissent être détectées dans le corps ou l'environnement des résidents proches en raison de l'exploitation de la centrale nucléaire, l'affirmation selon laquelle la quantité de matière radioactive détectée affecte la santé n'est pas valable", a déclaré l'opérateur Korea Hydro & Nuclear Power.

Il a déclaré que la quantité maximale de tritium détectée dans les échantillons d'urine des résidents de Wolsong entre 2018 et 2020 était de 0,00034 millisievert, bien en dessous de la limite pour le grand public, et que l'exposition annuelle est bien inférieure au rayonnement naturel.

"La quantité de rayonnement détectée à Wolsong équivaut à manger six bananes par an, qui contiennent du potassium", a déclaré Jeong Yong-hoon, professeur d'ingénierie nucléaire et quantique à l'Institut coréen des sciences et technologies avancées (KAIST).