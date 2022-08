Alors que la Fed met en garde contre les turbulences à venir, les marchés retirent leurs ceintures de sécurité

Mais c'était le seul ajustement important et anticipé dans une économie qui a accueilli avec un haussement d'épaules relatif le changement de politique monétaire le plus agressif de la banque centrale américaine depuis une génération.

Les cours des actions des principaux indices ont bondi de plus de 15 % depuis juin ; les entreprises ont créé environ un demi-million d'emplois en juillet ; la prime que les investisseurs exigent pour détenir la dette des entreprises les moins bien notées, un indicateur du sentiment de risque en général, a diminué et les émissions d'obligations de pacotille augmentent après avoir chuté en juillet.

Pour une banque centrale dont l'influence sur l'économie passe par les marchés financiers, c'était une preuve des luttes potentielles encore à venir.

"La Fed mène vraiment une bataille de sentiments en ce moment ... en essayant de préparer les marchés à l'idée qu'ils ont plus de bois à couper" pour freiner une flambée d'inflation jamais vue depuis 40 ans, a déclaré Andrew Patterson, économiste international senior chez Vanguard. "La réaction du marché est un peu prématurée".

Depuis mars, la Fed a procédé à la série de hausses de taux d'intérêt la plus sévère depuis des décennies. Son taux directeur avait été fixé près de zéro depuis mars 2020 pour lutter contre l'impact économique de la pandémie, mais une flambée des prix qui a débuté l'année dernière a poussé la banque centrale à faire marche arrière afin de maintenir l'inflation à son objectif annuel de 2 %.

La première hausse - de 25 points de base - correspondait à l'augmentation standard de ces dernières années, mais elle a été portée à un demi-point de pourcentage en mai, puis à 75 points de base en juin et juillet. Avec une fourchette désormais fixée entre 2,25 % et 2,50 %, le taux des fonds fédéraux correspond déjà au pic atteint lors du dernier cycle de hausse qui s'est terminé à la mi-2019, atteignant ce point en sept mois cette fois-ci contre 38 mois à l'époque.

CELA NE CHANGE PAS MON ANALYSE

En somme, il s'agit du rythme de resserrement le plus furieux depuis le début des années 1980.

Pourtant, depuis plus d'un mois, un indice de la Fed de Chicago regroupant 105 mesures du crédit, du risque et de l'effet de levier est en baisse, à l'inverse de ce que l'on pourrait attendre dans un monde préparé aux surprises de hausses de taux des banques centrales et aux conditions d'emprunt plus strictes.

Les marchés liés au taux directeur de la Fed le voient maintenant culminer entre 3,50 % et 3,75 %, avec des réductions commençant d'ici juillet prochain en raison d'une possible récession ou d'un effondrement de l'inflation.

L'une ou l'autre de ces prémisses est risquée, les données économiques et le langage des responsables de la Fed indiquant une lutte plus longue contre l'inflation et une ouverture à permettre au moins une modeste récession en cours de route.

Si les investisseurs considèrent qu'un ralentissement, même peu profond, est susceptible de déclencher des réductions de taux, les responsables de la Fed ne font pas cette promesse.

"Que nous soyons techniquement en récession ou non ne change pas mon analyse", a déclaré la semaine dernière Neel Kashkari, président de la Fed de Minneapolis. "Je me concentre sur les données relatives à l'inflation" et sur la nécessité de continuer à relever les taux jusqu'à ce qu'elle soit étouffée, a déclaré Kashkari, qui a publié en mai un essai sans ménagement sur le thème "Je me suis trompé sur l'inflation".

Ces dernières semaines ont apporté les premières surprises positives sur l'inflation après plus d'une année pendant laquelle les responsables de la Fed ont vu les prix monter en flèche avec une persistance qui les a pris au dépourvu.

Pourtant, même avec ces premiers signaux indiquant que l'inflation pourrait avoir atteint un sommet, les prix à la consommation ont encore augmenté de 8,5 % sur une base annuelle en juillet. Une autre mesure de l'inflation visée par la Fed reste de manière déconcertante au-dessus de l'objectif de 2 % de la banque centrale.

D'autres développements montrent que le gros du travail de la Fed est peut-être encore à venir, ce que les responsables ont essayé de faire comprendre.

UNE DISTANCE ÉNORME À COMBLER

L'assouplissement des conditions financières est en soi une préoccupation. Si les entreprises, les banques et les ménages ne réagissent pas comme prévu aux taux plus élevés que la Fed a déjà signalés, ils pourraient continuer à emprunter, prêter et dépenser à des niveaux qui maintiennent l'inflation élevée - et obliger la Fed à utiliser une médecine encore plus sévère.

"Ce sont les conditions financières, y compris les taux d'intérêt, qui affectent les dépenses et le degré de relâchement de l'économie", a déclaré John Roberts, anciennement l'un des principaux analystes macroéconomiques de la Fed. "Donc, dans la mesure où les conditions financières sont plus faciles compte tenu du taux des fonds, alors le taux des fonds devrait faire plus."

En attendant, le gain de 528 000 emplois en juillet, associé à de fortes augmentations de salaires et à une productivité à la traîne, montre que les entreprises continuent de faire la course pour répondre à la demande, alors même que la Fed affirme son intention de freiner la demande pour lutter contre l'inflation. Le rapport entre les offres d'emploi et les chômeurs reste historiquement déséquilibré, à près de deux pour un, bien qu'il ait quelque peu diminué ces derniers mois.

Les avis divergent quant à l'ampleur de la hausse du chômage nécessaire pour maîtriser l'inflation. Les responsables politiques ont exposé des arguments techniques et qualitatifs expliquant pourquoi ils pourraient cette fois-ci être en mesure de vaincre l'inflation en se contentant de freiner la demande "excédentaire" de travailleurs sans une forte augmentation du chômage, et les baisses des dépenses, de la demande et des pressions sur les prix qui l'accompagnent.

Mais les responsables de la Fed s'accordent largement à dire que le taux de chômage actuel de 3,5 % est au-delà du niveau compatible avec le plein emploi et qu'il va probablement augmenter.

Une question non résolue est de savoir quel taux de chômage les responsables de la Fed toléreraient pour étouffer chaque augmentation supplémentaire de l'inflation, et s'il existe une ligne rouge pour le chômage qu'ils ne franchiraient pas.

Cela pourrait être la bataille de l'année prochaine.

Les responsables de la Fed ont souvent l'obligation de noter que l'économie est lente à s'adapter aux changements de la politique monétaire qui, citant l'économiste américain Milton Friedman, opère avec "des décalages longs et variables".

"Le président de la Fed, Jerome Powell, a déclaré le mois dernier qu'il y avait probablement un resserrement supplémentaire significatif dans le pipeline, sur la base des hausses de taux actuellement prévues.

On ne sait pas si cela suffira à faire baisser l'inflation, mais selon certains, la route est encore longue.

David Beckworth, économiste et chercheur principal au Mercatus Center de l'Université George Mason, estime que la Fed doit retirer environ 1 000 milliards de dollars de dépenses excédentaires. Si elle veut le faire sans une forte récession, cela signifie qu'elle doit maintenir la pression sur les marchés du crédit jusqu'en 2024, un horizon plus long que ce que beaucoup de personnes sur les marchés américains prévoient.

"C'est une distance énorme à combler", a déclaré M. Beckworth. "Nous avons eu un mois d'un léger virage à la baisse dans le chiffre de l'inflation .... Si vous voulez descendre à 2% d'une manière stable qui ne génère pas de chômage de masse, cela doit être un long processus."