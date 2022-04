Alors que la campagne électorale australienne s'intensifie, le Premier ministre Morrison vante les mérites de l'emploi après la gaffe de son rival.

Le Premier ministre australien Scott Morrison a placé mardi l'emploi au centre de sa campagne électorale fédérale, promettant de créer 1,3 million d'emplois supplémentaires au cours des cinq prochaines années, au lendemain de l'échec de son principal rival face aux questions sur le taux de chômage.

Dans une élection qui doit se concentrer sur la croissance des salaires et les pressions du coût de la vie, le chef de l'opposition Anthony Albanese n'a pas répondu lundi aux questions des journalistes sur les chiffres du chômage et les taux d'intérêt, alors que la campagne pour l'élection du 21 mai a démarré.

"Nous avons une opportunité économique massive qui découle de cette pandémie (de coronavirus). Vous ne pouvez pas la risquer avec un Parti travailliste et un leader travailliste qui ne sait pas gérer l'argent et n'a aucun plan économique", a déclaré M. Morrison aux journalistes depuis le siège marginal de Parramatta, détenu par les travaillistes, dans l'ouest de Sydney.

Les sondages publiés lundi ont montré que le parti travailliste de centre-gauche dirigé par M. Albanese était en avance sur la coalition conservatrice du Parti libéral-national de M. Morrison, même s'ils ont montré que le Premier ministre renforçait son avance en tant que leader préféré du pays.

Albanese, en mode de contrôle des dommages après sa gaffe sur les données économiques, s'est excusé pour ces erreurs. Citant l'un des plus grands succès de la pop star Taylor Swift, il a déclaré qu'il allait "se secouer" après que les journalistes l'aient bombardé de questions pour savoir si ce faux pas allait coûter les élections aux travaillistes.

"Mon approche est la suivante : j'ai avoué, j'ai pris mes responsabilités, c'est ce que je vais faire", a déclaré M. Albanese. "En temps utile, si jamais je fais une erreur, je l'avouerai et j'accepterai la responsabilité".

M. Morrison a déclaré qu'"en dépit des incendies, des inondations, d'une pandémie, d'une récession mondiale, de la coercition économique de la Chine et maintenant d'une guerre en Europe", son gouvernement avait fait baisser le taux de chômage à son plus bas niveau depuis 13 ans, soit 4 %, contre 5,7 % lorsque les travaillistes ont quitté le pouvoir en 2013. Lundi, M. Albanese a d'abord déclaré qu'il pensait que le taux actuel se situait autour de 5,4 %.

"Nous avons les runs sur le tableau", a déclaré Morrison dans une référence au cricket, l'un des sports les plus populaires d'Australie, "et des plans éprouvés pour livrer .... Stimuler la création d'emplois aux niveaux que nous avons connus même avant la pandémie est la clé de notre plan pour une économie plus forte."

Les nouveaux emplois seraient créés "à travers toute l'économie", a déclaré le trésorier Josh Frydenberg à Channel Seven.

Le taux de chômage de l'Australie semble certain de tomber dans la fourchette des 3 % pour la première fois depuis le début des années 1970, plusieurs mois avant les prévisions de la banque centrale, certains économistes prédisant qu'il pourrait descendre en dessous de la prévision budgétaire de 3,75 %.

La croissance des salaires devrait également s'accélérer, mais pas suffisamment pour dépasser l'inflation, de sorte que les revenus réels devraient diminuer cette année.

Pour apaiser les électeurs mécontents, le budget de mars a augmenté un allègement fiscal pour 10 millions de personnes à faibles et moyens revenus et a proposé des paiements uniques en espèces pour les retraités et une réduction temporaire des taxes sur le carburant.