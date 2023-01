Alors que la saison des impôts débute, le Trésor américain met l'accent sur le service clientèle de l'IRS plutôt que sur les audits

Les nouvelles embauches et les améliorations technologiques visant à traiter plus efficacement les déclarations d'impôts et les documents papier représentent un premier accent sur l'amélioration des services, selon les responsables du Trésor américain.

Ces efforts prennent le pas sur l'augmentation du nombre d'audits alors que les républicains du Congrès se préparent à exiger une réduction des nouveaux fonds fournis par le projet de loi sur le climat, la santé et les impôts du président Joe Biden, la loi sur la réduction de l'inflation (IRA).

Le secrétaire adjoint au Trésor américain, Wally Adeyemo, a déclaré aux journalistes que les 5 000 nouvelles recrues du service clientèle seront formées d'ici le 20 février, lorsque le volume d'appels des contribuables augmente généralement.

Il a déclaré que l'objectif de l'agence fiscale était de réduire de moitié le temps d'attente moyen des appelants à 15 minutes, et de faire en sorte que 85 % des appelants puissent joindre un opérateur humain, contre 15 % l'année dernière.

D'autres améliorations comprennent la dotation en personnel des 361 centres de service aux contribuables de l'IRS afin de tripler le nombre d'Américains qui reçoivent une aide en personne pour leurs impôts, ainsi que la création de nouveaux portails en ligne pour permettre aux contribuables de télécharger des documents plutôt que de les envoyer par courrier.

Bien que l'agence fiscale ait considérablement réduit l'énorme arriéré de déclarations papier dû à la pandémie, elle comptait encore quelque 3,7 millions de déclarations non traitées au 2 décembre, soit plus du triple de son objectif déclaré de ramener l'arriéré au niveau d'avant la pandémie. Elle est en train d'introduire une nouvelle technologie pour numériser avec plus de précision des millions de déclarations papier en documents numériques qui peuvent être traités comme s'ils avaient été déposés électroniquement, a déclaré Adeyemo.

LUTTE POUR LE FINANCEMENT

Ces améliorations interviennent alors que le Trésor et l'IRS se préparent à dévoiler un plan de dépenses sur 10 ans pour le financement de 80 milliards de dollars de l'IRS, six mois après la promulgation de l'IRA.

"Les ressources fournies par l'IRA continueront à soutenir la transformation de l'agence pendant des années", a déclaré Adeyemo. "En seulement cinq mois depuis l'adoption de l'IRA, nous avons fait des progrès significatifs pour fournir le service que les contribuables américains méritent."

Mais la majeure partie du financement est destinée à améliorer la conformité fiscale et l'application de la loi afin de réduire l'écart fiscal - la différence entre les impôts dus et ceux payés - qui, selon l'IRS, pourrait dépasser 1 000 milliards de dollars par an en raison de l'évasion. Les démocrates ont adopté ce financement pour inverser une baisse de plus de dix ans du financement de l'IRS qui a réduit son personnel et ses niveaux d'audit.

Certains républicains, enhardis par le nouveau contrôle de la Chambre des représentants par leur parti cette année, cherchent à réduire le financement de l'IRS, qui, selon eux, entraînera l'embauche d'une "armée" de 87 000 nouveaux "agents" pour harceler les contribuables de la classe moyenne et les petites entreprises.

La majeure partie des nouvelles embauches remplacera les employés partant à la retraite et augmentera les effectifs du service clientèle et de la technologie de l'information, mais les allégations sont perpétuées sur les médias sociaux et dans les déclarations aux médias. Selon un rapport récent de l'inspecteur général du Trésor pour l'administration fiscale, l'IRS envisage d'embaucher environ 3 000 agents fiscaux supplémentaires dans les années à venir.