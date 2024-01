Le chef d'hôtel Makoto Wakabayashi faisait partie de ceux qui, à Wajima, espéraient une année record avec le retour des visiteurs dans cette ville pittoresque de bord de mer qui a traversé plus de deux ans de morosité pandémique.

Ces rêves se sont effondrés en quelques minutes de violentes secousses le jour du Nouvel An, lorsque le plus fort tremblement de terre qui ait frappé le Japon depuis 13 ans et ses multiples répliques ont dévasté la ville et fait des dizaines de victimes.

Quelques jours plus tard, les routes déformées continuent d'entraver l'acheminement de l'aide, tandis que les sauveteurs recherchent des survivants parmi les structures détruites. Parmi les bâtiments gravement endommagés se trouve l'employeur de Wakabayashi, l'hôtel Koshuen, situé en bord de mer.

Le bilan total du séisme de magnitude 7,6 en termes de vies humaines et d'activités économiques dans la région est loin d'être connu. Mais il est d'ores et déjà clair que Wajima, réputée pour ses pêcheries, ses laques et ses marchés, a un long chemin à parcourir pour se remettre non seulement du tremblement de terre, mais aussi d'un gigantesque incendie dans un centre touristique majeur.

Le tourisme revenait tout juste de la crise du COVID-19, a déclaré M. Wakabayashi, mais il craint que ce tremblement de terre ne soit un coup d'assommoir.

"C'est absolument terrible", a déclaré M. Wakabayashi, 62 ans, à Reuters, dans un centre communautaire qui sert actuellement de centre d'évacuation.

Il faisait partie des quelque 600 personnes de tous âges entassées sur les trois étages du bâtiment, où beaucoup ont dormi sur des tatamis et des bâches en plastique.

À proximité se trouvait l'hôtel Koshuen, un bâtiment de neuf étages, l'un des plus grands centres d'hébergement de la ville, avec des bains de source chaude offrant une vue sur l'océan. Les étages supérieurs ont été les plus endommagés, la force du séisme s'étant déplacée vers le haut du bâtiment.

"Des pans de murs se sont détachés et des plafonds se sont effondrés", a déclaré M. Wakabayashi. "Je pense qu'il faudra entre six mois et un an pour rénover entièrement toutes les chambres.

Le tourisme a été l'un des points forts de l'économie japonaise l'année dernière, grâce à la levée des contrôles d'infection et à la faiblesse du yen qui a attiré les voyageurs internationaux. En octobre, les arrivées ont dépassé les niveaux de 2019 pour la première fois depuis que la pandémie a restreint les voyages internationaux.

Wajima, à environ 450 km (280 miles) au nord-ouest de Tokyo, a toujours été une attraction pour les visiteurs nationaux.

À 15 minutes à pied de l'hôtel Koshuen et à proximité du centre d'évacuation se trouve le célèbre marché matinal "Asaichi" de Wajima, un quartier commerçant vieux de 1 000 ans qui compte quelque 200 stands vendant des fruits de mer, des en-cas et de l'artisanat.

Aujourd'hui, une grande partie de ce marché est en ruine à la suite d'un incendie déclenché par le tremblement de terre.

"Le marché du matin de Wajima est l'un des trois plus importants du Japon", explique M. Wakabayashi. "L'incendie l'a pratiquement détruit, ainsi que les maisons de nombreux travailleurs, juste au moment où la saison des crabes est sur le point d'arriver.

Ce chef cuisinier chevronné s'estime plus chanceux que de nombreux habitants de Wajima qui ont perdu leur maison, car il vit dans un appartement fourni par l'hôtel. Il a subi une réduction substantielle de son salaire pendant la pandémie, alors que lui et son employeur attendaient une reprise du tourisme.

"Les clients devaient revenir après la fin de la pandémie", explique M. Wakabayashi. "Mais aujourd'hui, les hôtels doivent effectuer des réparations coûteuses. Je ne sais pas s'ils pourront garder leurs employés". (Reportage de Kiyoshi Takenaka à Wajima ; Rédaction et complément d'information de Rocky Swift à Tokyo ; Rédaction de Stephen Coates)