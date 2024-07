Dans un monastère situé sous les montagnes enneigées du nord de l'Inde, le moine bouddhiste chargé de protéger le dalaï-lama et de prédire l'avenir de son peuple est inquiet.

Le dalaï-lama fêtera ses 89 ans samedi et la Chine insiste sur le fait que c'est elle qui choisira son successeur en tant que chef spirituel du Tibet. Le médium de l'oracle principal du Tibet s'interroge sur la suite des événements.

"Sa Sainteté est le quatorzième dalaï-lama, il y en aura un quinzième, un seizième, un dix-septième", a déclaré le médium, connu sous le nom de Nechung. "Dans les pays, les dirigeants changent et l'histoire est terminée. Mais au Tibet, les choses se passent différemment.

Les bouddhistes tibétains croient que les moines érudits se réincarnent après leur mort en nouveau-nés. Le Dalaï Lama, qui se remet actuellement d'une intervention médicale aux États-Unis, a déclaré qu'il clarifierait les questions relatives à la succession - notamment si et où il se réincarnera - autour de son quatre-vingt-dixième anniversaire. Dans le cadre d'un processus d'identification de la réincarnation, le médium entrera en transe pour consulter l'oracle.

Le Dalaï Lama en exercice est une figure charismatique qui a popularisé le bouddhisme à l'échelle internationale et a reçu le prix Nobel de la paix en 1989 pour avoir maintenu vivante la cause tibétaine en exil. Pékin le considère comme un dangereux séparatiste, bien qu'il ait adopté ce qu'il appelle la "voie du milieu", qui consiste à rechercher pacifiquement une véritable autonomie et la liberté religieuse au sein de la Chine.

Tout successeur sera inexpérimenté et inconnu sur la scène internationale. Cette situation a suscité des inquiétudes quant à l'essoufflement du mouvement ou à sa radicalisation dans un contexte de tensions accrues entre Pékin et Washington, longtemps source de soutien bipartisan à l'Administration centrale du Tibet, le gouvernement tibétain en exil.

L'ACT et ses partenaires occidentaux ainsi que l'Inde, qui accueille le Dalaï Lama dans les contreforts de l'Himalaya depuis plus de six décennies, se préparent à un avenir sans sa présence influente.

Le président américain Joe Biden devrait bientôt signer un projet de loi obligeant le département d'État à lutter contre ce qu'il appelle la "désinformation" chinoise selon laquelle le Tibet, annexé par la République populaire de Chine en 1951, fait partie de la Chine depuis l'Antiquité.

"La Chine veut faire reconnaître que le Tibet fait partie de la Chine (...) depuis toujours, et ce projet de loi laisse entendre qu'il serait relativement facile pour les partisans du Tibet d'amener un gouvernement occidental à refuser de reconnaître une revendication aussi importante", a déclaré Robert Barnett, spécialiste du Tibet à la School of Oriental and African Studies de Londres.

Des législateurs américains, dont l'ancienne présidente de la Chambre des représentants, Nancy Pelosi, ont rendu visite au Dalaï Lama en juin pour célébrer l'adoption par le Congrès de cette loi, que Sikyong Penpa Tsering, qui dirige la CTA, a qualifiée de "percée".

Le projet de loi s'inscrit dans le cadre d'un changement stratégique qui consiste à ne plus mettre l'accent sur les violations des droits des Chinois, telles que l'assimilation forcée, a déclaré le Sikyong, ou dirigeant politique, à Reuters. Depuis 2021, la CTA a fait pression sur deux douzaines de pays, dont les États-Unis, pour saper publiquement le discours de Pékin selon lequel le Tibet a toujours fait partie de la Chine, a-t-il ajouté.

Avec le poids des États-Unis derrière cette stratégie, les exilés espèrent pousser la Chine à la table des négociations, a-t-il dit. "Si tous les pays continuent de dire que le Tibet fait partie de la République populaire de Chine, alors quelle est la raison pour laquelle la Chine vient nous parler ?

Le ministère chinois des Affaires étrangères a déclaré, en réponse aux questions de Reuters, qu'il serait ouvert à des discussions avec le dalaï-lama sur son "avenir personnel" s'il "abandonnait vraiment sa position de division de la mère patrie" et reconnaissait le Tibet comme une partie inaliénable de la Chine.

Pékin, qui n'a pas eu de discussions officielles avec les représentants du dalaï-lama depuis 2010, a également exhorté M. Biden à ne pas signer le projet de loi.

Le bureau du dalaï-lama, qui s'est excusé ces dernières années pour les propos qu'il a tenus à l'égard des femmes et d'un jeune enfant, a transmis une demande d'interview au Sikyong.

QUESTIONS DE SUCCESSION

La plupart des historiens affirment que le Tibet a été assimilé à l'empire mongol au cours de la dynastie des Yuan (XIIIe et XIVe siècles), qui couvrait également de grandes parties de la Chine actuelle. Pékin affirme que cela a établi sa revendication de souveraineté, bien que les spécialistes estiment que les relations ont beaucoup varié au cours des siècles et que le Tibet lointain s'est largement gouverné lui-même pendant la majeure partie de cette période.

L'Armée populaire de libération a marché sur le Tibet en 1950 et a annoncé sa "libération pacifique". Après l'échec d'un soulèvement contre le pouvoir chinois en 1959, le jeune Dalaï Lama s'est exilé en Inde.

En 1995, la Chine athée et le Dalaï Lama ont désigné séparément deux garçons comme Panchen Lama, le deuxième plus important chef bouddhiste tibétain. L'enfant du Dalaï Lama a été emmené par les autorités chinoises et n'a jamais été revu depuis.

De nombreux bouddhistes considèrent le choix de Pékin comme illégitime, bien que la plupart d'entre eux s'attendent à une sélection parallèle similaire pour le prochain dalaï-lama, étant donné la position du gouvernement chinois selon laquelle il doit se réincarner et approuver son successeur.

Les autorités chinoises ont "tenté de s'immiscer dans la succession du dalaï-lama, mais nous ne laisserons pas faire", a déclaré Michael McCaul, président républicain de la commission des affaires étrangères de la Chambre des représentants, lors de sa visite à Dharamsala.

L'Inde, dont les troupes ont affronté la Chine près du plateau tibétain en 2022, s'est montrée moins loquace quant à sa position sur la succession.

"Les États-Unis n'ont pas à s'inquiéter des incursions frontalières comme le fait l'Inde", a déclaré Donald Camp, ancien haut responsable de l'Asie du Sud au sein du Conseil national de sécurité des États-Unis.

Mais Delhi, qui abrite des dizaines de milliers de Tibétains et dont la voix monte sur la scène internationale, sera entraînée dans la mêlée, estiment les observateurs de la diplomatie indienne. Les commentateurs les plus optimistes ont déjà appelé le Premier ministre Narendra Modi à rencontrer le Dalaï Lama afin de faire pression sur la Chine.

Le ministère des affaires extérieures de Delhi a refusé de commenter la succession, mais son ancien ambassadeur en Chine, Ashok Kantha, a déclaré que l'Inde ne serait pas "à l'aise avec le fait que la Chine essaie de contrôler ce processus".

"En privé, nous avons dit à la Chine que, pour elle, la meilleure option était de s'engager avec le dalaï-lama et ses représentants", a déclaré M. Kantha. "Après le quatorzième dalaï-lama, nous ne savons pas ce qui se passera.

Le respect que le Dalaï Lama inspire aux exilés tibétains a permis de contenir les frustrations et les velléités d'indépendance, mais il n'est pas certain que cet équilibre sera maintenu après sa mort.

Le secrétaire général du Tibetan Youth Congress, Sonam Tsering, a déclaré que son groupe de pression respectait la voie du milieu mais que, comme beaucoup d'autres jeunes Tibétains, il souhaitait une indépendance totale.

Pour l'heure, les Tibétains s'attachent à soutenir le Dalaï Lama dans la réalisation de son souhait de retourner dans son pays avant sa mort.

Mais si ce souhait "n'est pas exaucé, il est très difficile d'imaginer l'explosion émotionnelle, les défis émotionnels qu'ils traversent", a-t-il ajouté.

Le Sikyong a déclaré que le nouvel accent mis par la CTA sur la remise en question du discours de la Chine unissait les Tibétains indépendantistes à ceux qui poursuivaient la voie du milieu, le statut historique du Tibet étant un point d'accord commun.

Samedi, des dizaines de milliers de bouddhistes et de sympathisants du monde entier se réuniront pour célébrer et prier pour la longue vie d'un dirigeant qui, pour eux, représente l'espoir le plus fort d'un éventuel retour au Tibet.

Mais le temps commence à manquer pour le Dalaï Lama et son peuple.