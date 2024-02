Alors que le Nikkei japonais dépasse le sommet de sa bulle et que les investisseurs sont de plus en plus confiants dans les gains futurs, les flux sur le marché des produits dérivés indiquent une interruption potentielle de l'élan à court terme.

La moyenne des actions du Nikkei a dépassé les records de 1989 dans les échanges de l'après-midi de jeudi pour atteindre un niveau record de 39 029, soutenue par un rallye technologique, des bénéfices solides et un yen plus faible qui a gonflé les profits des exportateurs. Depuis le début de l'année, le Nikkei a progressé de plus de 16 %.

Pendant la période de hausse, les fonds spéculatifs étrangers, y compris les conseillers en négoce de matières premières (CTA), ont accumulé d'importantes positions longues sur les contrats à terme du Nikkei 225. Les données de positionnement suggèrent que leur sortie est imminente.

"Ils cherchent un moment opportun pour bloquer leurs profits", a déclaré Masanari Takada, stratège en produits quantitatifs et dérivés chez J.P. Morgan Securities.

"Ce moment pourrait être celui où le Nikkei atteindra un nouveau record", a-t-il ajouté, le niveau étant assez "confortable" pour une sortie.

Les investisseurs ont tendance à vendre des actions lorsque les prix des contrats à terme chutent, car ils indiquent une baisse future des prix. Les prix des contrats à terme et des actions ont également tendance à évoluer parallèlement, car les deux prix convergent pour le règlement du contrat à terme.

Les dernières données commerciales indiquent que les ventes ont déjà commencé, les fonds spéculatifs se débarrassant de leurs positions longues et augmentant de manière significative leurs positions courtes sur les contrats à terme.

Les positions courtes sur les contrats à terme de référence détenues par les fonds spéculatifs ont augmenté pour atteindre 12 250 contrats au 13 février, dépassant les 12 070 contrats longs, selon les données du CME Group, publiées par la Commodity Futures Trading Commission des États-Unis.

La semaine précédente, les positions longues étaient de 12 516 et les positions courtes de 8 141. En décembre, les positions longues s'élevaient à 18 037, avec 5 232 positions courtes.

"Le Nikkei a fait son inévitable course vers les 39 000, a déclaré Matt Simpson, analyste de marché chez City Index à Brisbane.

"Mais je reste toujours sceptique face à de telles ruptures de chiffres, car elles peuvent attirer les retardataires, qui se rendent compte qu'ils ont été 'pris à court'... avant qu'une secousse volatile ne s'ensuive". (Reportage de Junko Fujita à Tokyo ; Reportage complémentaire de Rae Wee à Singapour, Rédaction de Tom Westbrook et Shri Navaratnam)