Alors que le S&P 500 confirme son marché baissier, la plupart de ses composants semblent plus mal en point

La chute de 3,9 % du S&P 500 lundi a été alimentée par les craintes que des hausses plus agressives des taux d'intérêt par la Réserve fédérale ne poussent l'économie vers une récession. Le S&P 500 a maintenant dégringolé d'environ 22 % depuis son record de clôture du 3 janvier, confirmant qu'il est dans un marché baissier depuis qu'il a atteint ce sommet.

Au sein du S&P 500, le tableau est désastreux, l'action médiane ayant perdu 27 % par rapport à son sommet de 52 semaines, à la clôture de lundi. Plus des deux tiers des actions du S&P 500 étaient en baisse de plus de 20 % par rapport à leurs propres sommets de 52 semaines à la clôture de lundi.

GRAPHIQUE : Capitalisation boursière de Tesla (

Au sein de l'indice S&P 500 du secteur technologique, 93 % des actions ont chuté de 20 % ou plus par rapport à leurs sommets, y compris PayPal Holdings, qui a maintenant dégringolé de 76 % par rapport à son record de juillet dernier, après une chute de 7 % lundi.

Les valeurs de croissance précédemment très valorisées ont été sévèrement punies ces derniers mois par des investisseurs inquiets de la vulnérabilité du groupe à la hausse des taux d'intérêt.

Parmi les actions de l'indice de consommation discrétionnaire S&P 500, plus de 90 % sont en marché baissier, notamment Etsy, en baisse de 77 % par rapport à son record, et Carnival Corp, en baisse de 67 % par rapport à son sommet. L'action de la compagnie de croisières a chuté de plus de 10 % lundi.

Au sein de l'indice sectoriel des services de communication, Meta Platforms, propriétaire de Facebook, a chuté de 57 % par rapport à son sommet de 2021, et Walt Disney Co a perdu 49 %, dont une baisse de plus de 3 % lundi.

Les investisseurs se débarrassant des services de streaming à mesure que la concurrence s'intensifie, Netflix a été la plus mauvaise performance du S&P 500 en 2022, avec une baisse de 72 % depuis le début de l'année.

GRAPHIQUE : Composants du S&P 500 depuis le début de l'année (

Tesla, qui a grimpé en flèche l'année dernière pour devenir l'une des sociétés les plus précieuses de la Bourse, a maintenant chuté de 39 % en 2022 après avoir perdu 7,1 % lundi.

GRAPHIQUE : Marchés baissiers au sein du S&P 500

Alors que les investisseurs sont focalisés sur la prochaine annonce des taux d'intérêt de la banque centrale mercredi et sur les inquiétudes liées à une éventuelle récession, la récente dégringolade du marché boursier a refroidi les valorisations qui ont atteint en 2020 leur plus haut niveau depuis l'ère des dot-com. Le S&P 500 est désormais évalué à environ 17 fois les bénéfices attendus, ce qui correspond à son PE moyen à terme sur les 10 dernières années, selon les données de Refinitiv.

GRAPHIQUE : PE prévisionnel du S&P 500 (