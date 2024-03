Les affaires de l'entreprise de logistique de Nikita Minenkov, basée près du fleuve Amour qui marque la frontière entre la Russie et la Chine, allaient bien. Depuis l'invasion de l'Ukraine par Moscou, elles vont encore mieux : le chiffre d'affaires de l'entreprise a doublé pendant deux années consécutives.

L'Eurasia Logistics Group de M. Minenkov est l'une des nombreuses entreprises russes à bénéficier de la forte hausse des échanges avec la Chine, depuis que les entreprises occidentales ont abandonné le marché russe après l'invasion de l'Ukraine et l'imposition de sanctions.

Le succès de l'entreprise met en évidence les relations économiques de plus en plus étroites entre Moscou et Pékin, qui achète de plus en plus de pétrole russe - l'élément vital de l'économie russe - et lui fournit des marchandises, en particulier des voitures et des machines.

Les données commerciales chinoises pour 2023 montrent que les exportations de voitures vers la Russie ont été presque sept fois plus élevées qu'en 2022, la valeur de ces exportations ayant augmenté de près de 10 milliards de dollars.

Pékin ayant acheté le pétrole russe à des prix inférieurs à ceux pratiqués par d'autres producteurs, le total des échanges commerciaux entre la Russie et la Chine a bondi de 64 % pour atteindre 240 milliards de dollars au cours des deux dernières années.

"Il s'agit d'un développement systématique et mutuellement bénéfique du commerce et de la coopération économique", a déclaré cette semaine le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, à la presse. "Il faut espérer que ce n'est pas encore le point culminant et que nous continuerons à nous développer.

La croissance du volume des échanges commerciaux à l'échelle mondiale devrait remonter à 3,3 % en 2024 après un ralentissement prévu à 0,8 % en 2023.

La volonté de la Chine de faire des affaires avec la Russie, malgré la guerre en Ukraine, a permis au président Vladimir Poutine de bénéficier d'une bouée de sauvetage économique alors qu'il cherche à obtenir un nouveau mandat de six ans lors des élections qui se tiendront plus tard cette semaine.

"L'essor du commerce entre la Russie et la Chine illustre simplement le fait que les sanctions perdent de leur mordant au fil du temps, car les pays non participants profitent des opportunités économiques laissées par le retrait des entreprises occidentales", a déclaré Zach Meyers, directeur adjoint du groupe de réflexion Centre for European Reform (Centre pour la réforme européenne).

Les constructeurs automobiles chinois ont particulièrement bénéficié de l'exode des entreprises occidentales de Russie, qui a vu de nombreux constructeurs automobiles vendre rapidement des actifs et des usines à bas prix.

La part de la Chine sur le marché russe est passée de moins de 10 % à plus de 50 % au cours des deux années qui ont suivi le début de la guerre, que la Russie qualifie d'"opération militaire spéciale".

Les concessionnaires qui vendaient autrefois des modèles Volkswagen, Renault et Stellantis se sont tournés vers les marques chinoises, notamment Geely et Chery.

"Il n'y a pas d'alternative", a déclaré Vladislav Vershinin, responsable des ventes chez un concessionnaire Changan à Mytishchi, juste à l'extérieur de Moscou. "Les Chinois s'adaptent très rapidement.

"L'attitude des acheteurs (à l'égard des Chinois) est en train de changer. Les gens regardent ces marques différemment, ils leur font confiance".

Les ventes de véhicules Changan en Russie ont atteint près de 47 800 en 2023, contre 2 550 en 2022, selon l'agence d'analyse Autostat. C'était la cinquième marque de voiture la plus vendue l'année dernière, et en février 2024, huit des dix marques de voiture les plus vendues en Russie étaient chinoises, selon les données.

PAS DE LIMITES

M. Meyers, du Centre for European Reform, a déclaré que l'expansion des liens commerciaux sino-russes comportait des risques pour les deux parties.

"Il y a un risque important pour la Russie (qui) est désormais bien plus dépendante de la Chine que la Chine n'est dépendante de la Russie. La Chine est un "partenaire" dont la Russie se méfie profondément", a-t-il déclaré.

"L'Occident reste un partenaire commercial bien plus important pour la Chine que ne l'est la Russie, et la Chine a beaucoup à perdre si les sanctions occidentales commencent à toucher un nombre important d'entreprises chinoises.

Le porte-parole du Kremlin, M. Peskov, a minimisé les risques.

"Le président Poutine et le président Xi (Jinping) se sont tous deux fixé pour objectif d'accroître le volume des relations commerciales et économiques, en les portant à plus de 200 milliards de dollars avant même le début de l'opération militaire spéciale.

Pour l'instant, les entreprises chinoises ont aidé le marché automobile russe à se redresser après une sévère contraction en 2022, lorsque seulement 626 276 voitures particulières ont été vendues. En 2023, les ventes se sont élevées à 1,06 million, ce qui est encore loin des niveaux d'avant-guerre de 1,52 million en 2021.

"Les perspectives en termes de marques européennes sont encore floues, mais les affaires doivent vivre, et elles vivront grâce aux marques chinoises", a déclaré le concessionnaire automobile Vershinin.

M. Minenkov, dont l'entreprise de logistique est basée à Blagoveshchensk, une ville située juste en face de la Chine, de l'autre côté du fleuve Amour, a déclaré que le chiffre d'affaires avait doublé en 2022.

"Au début de l'année 2023, il y a eu une demande stupéfiante, lorsque tout a été acheté", a-t-il déclaré à Reuters. "C'était l'effet de panique, lorsque les gens craignaient que la Chine ne ferme soudainement ses portes.

Son entreprise, Eurasia Logistics, est spécialisée dans l'importation de biens, principalement des équipements industriels et de construction, ainsi que dans les services logistiques.

Selon les registres d'entreprise russes, fournis par SPARK Interfax, les recettes des deux principales sociétés du groupe ont bondi de 290 % pour atteindre 970 millions de roubles (10,70 millions de dollars) d'une année sur l'autre en 2022. Il n'y a pas encore de données pour 2023.

Moscou souhaite faciliter l'établissement de liens plus étroits avec Pékin dans le cadre d'un partenariat "sans limites".

La Russie prévoit d'augmenter les dépenses pour accroître la capacité des chemins de fer transportant des marchandises vers l'Extrême-Orient à 366 milliards de roubles (4,03 milliards de dollars) cette année, soit une augmentation d'environ 40 % par rapport à 2023.

La capacité des chemins de fer tels que le BAM et la route transsibérienne devrait atteindre 210 millions de tonnes par an d'ici 2030, contre 173 millions de tonnes en 2023.

Il s'agit principalement de faciliter les échanges avec la Chine et d'autres pays asiatiques, notamment en ce qui concerne le charbon, le pétrole et d'autres minerais.

Evgeny Gudkov, responsable des ventes chez KST, un importateur de pelleteuses et de chariots élévateurs chinois basé à Moscou, a déclaré que les approvisionnements en provenance de Chine étaient à peine visibles il y a deux ans.

"Nous avions l'habitude de vendre des pièces détachées", a-t-il déclaré. Mais l'entreprise s'est réorientée lorsque le marché européen s'est fermé à la Russie et que la demande d'équipements en provenance de Chine a bondi.

"La demande génère l'offre", explique-t-il. "Nous n'avons pas créé le marché, c'est le marché qui nous a créés.

(1 $ = 90,6325 roubles)