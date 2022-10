Alors que le créancier britannique HSBC envisage de vendre son unité canadienne, des questions antitrust se posent. 05/10/2022 | 22:04 Envoyer par e-mail :

Alors que le créancier britannique HSBC Plc étudie une vente potentielle de son unité canadienne, des avocats et des analystes affirment que le marché bancaire concentré du pays pourrait décourager les grandes banques nationales de faire des offres, alors que le gouvernement a chargé l'autorité de régulation antitrust de promouvoir une plus grande concurrence. Une transaction avec HSBC serait la première grande vente bancaire en une décennie au Canada, l'un des marchés les plus concentrés au monde où les six premières banques contrôlent environ 80 % du total des actifs, selon les calculs de Reuters, soit environ le double de la saturation des États-Unis où les cinq premières banques contrôlent 40 %. Le marché est tellement saturé que les banques canadiennes s'étendent à l'étranger pour réduire leur exposition et le Bureau de la concurrence du Canada s'est vu accorder plus de pouvoirs pour empêcher une plus grande concentration. Les soumissionnaires les plus probables qui auraient le moins de problèmes avec les régulateurs antitrust sont les petites banques canadiennes, selon les analystes, tandis qu'une vente à une banque chinoise n'aurait pas de problèmes antitrust mais pourrait être sabordée par des préoccupations de sécurité nationale. Reuters a rapporté mardi que HSBC a demandé à JPMorgan Chase de s'occuper d'une vente potentielle du septième plus grand créancier du Canada en termes d'actifs, afin d'augmenter le rendement de la banque mère, comme l'exige son principal actionnaire. L'unité canadienne de HSBC pourrait être évaluée entre 8 milliards de dollars canadiens (5,9 milliards de dollars) et 10 milliards de dollars canadiens (7,4 milliards de dollars), selon les analystes. Elle a généré 952 millions de dollars canadiens de bénéfices avant impôts en 2021, selon son rapport annuel. L'univers des acheteurs potentiels pourrait déjà être restreint puisque certains grands créanciers canadiens, dont la Banque Toronto Dominion, et la Banque de Montréal sont en train d'acheter des actifs aux États-Unis, a déclaré James Shannan, analyste principal des actions chez Edward Jones. "Aucune banque canadienne ne semble être un candidat probable pour cette transaction", a déclaré M. Shannan. Il a exclu toute offre de la part de banques basées aux États-Unis, affirmant qu'elles n'ont pas réussi à se développer au Canada en raison des exigences élevées en matière de divulgation et d'adéquation des fonds propres. Il a ajouté que la Banque Royale du Canada, le plus grand créancier du pays, a la capacité de réaliser l'opération, mais qu'elle pourrait ne pas être attirée par le panorama des activités de HSBC. Gabriel Dechaine, analyste bancaire à la Banque Nationale du Canada, a déclaré dans une note que les obstacles réglementaires seront encore plus élevés pour RBC que pour les autres banques canadiennes, bien que toutes soient confrontées à des problèmes de concurrence. RBC a refusé de commenter, tandis que TD et BMO n'ont pas répondu à la demande de commentaires de Reuters. UN SOUMISSIONNAIRE CHINOIS ? Des prêteurs plus petits comme la Banque Nationale du Canada et certains prétendants chinois sont susceptibles de montrer de l'intérêt, selon les analystes. Keefe, Bruyette & Woods a déclaré dans une note de recherche que l'empreinte de HSBC dans l'Ouest canadien pourrait donner une diversification instantanée à la Banque Nationale basée à Montréal. La Banque Nationale, dont la valeur marchande est de 30,1 milliards de dollars canadiens, a refusé de commenter. M. Dechaine a déclaré que les activités de la HSBC pourraient être intéressantes pour une grande banque chinoise. Mais les questions de sécurité nationale pourraient compliquer le processus. "Il est possible que le gouvernement fédéral s'inquiète de savoir si l'acquisition de HSBC Canada par un acheteur sous contrôle chinois permettrait au gouvernement chinois d'avoir accès au système bancaire canadien", a déclaré John F. Clifford, PDG de McMillan LLP. "Je peux facilement imaginer que le gouvernement fédéral fasse un plongeon très profond pour évaluer les préoccupations potentielles en matière de sécurité et d'intérêt public." La Banque HSBC Canada est le plus grand acteur international au Canada, avec des activités de banque commerciale, de banque personnelle, de banque d'investissement et de services aux marchés. Pourtant, ses 120 milliards de dollars d'actifs au Canada sont beaucoup plus petits que ceux de la Banque Nationale, la sixième plus grande banque du Canada, avec des actifs de 387 milliards de dollars canadiens. Les défenseurs des consommateurs se plaignent depuis longtemps des frais élevés des services bancaires courants et s'opposeraient probablement à toute nouvelle consolidation. Les frais mensuels moyens d'un compte chèque canadien sont de 11 $, contre 7 $ aux États-Unis, selon une analyse de Reuters qui excluait les comptes étudiants. Le Bureau de la concurrence du Canada a déclaré dans un courriel adressé à Reuters que si le ministère fédéral des finances dans l'intérêt public certifie une fusion bancaire, il n'y aura pas de possibilité de litige. En 1998, le gouvernement du Canada a bloqué le projet d'acquisition de BMO par RBC, ainsi que la fusion de TD et CIBC, au motif que l'opération entraînerait une concentration inacceptable du pouvoir économique. Depuis lors, la seule opération bancaire d'envergure à avoir été approuvée a été l'achat par la Banque Scotia, pour 3,1 milliards de dollars canadiens, de la banque en ligne canadienne d'ING Groep en 2012. Nigel D'Souza, analyste en investissement chez Veritas Investment Research, a déclaré qu'il est peu probable que HSBC trouve un acheteur unique qui puisse passer le cap de l'antitrust. "Je pense donc que l'issue la plus probable pour que l'accord soit effectivement conclu est que les actifs de HSBC soient divisés et répartis entre plusieurs des plus grandes banques", a-t-il ajouté. (1 $ = 1,3507 dollar canadien) (Reportage de Divya Rajagopal ; Rédaction de Denny Thomas ; Montage de David Gregorio)

