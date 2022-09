Alors que le feu de forêt fait rage en Californie, des volontaires aident à sauver des chevaux et du bétail

Elle a écrit son numéro de téléphone sur leurs licous, au cas où elle serait obligée de les relâcher. Mardi, cependant, les animaux étaient en route vers une ferme locale de chevaux pur-sang, grâce à un réseau de bénévoles locaux qui se sont mobilisés ces derniers jours pour sauver des centaines de chevaux, de chèvres et d'autres animaux de l'incendie qui faisait rage à Fairview.

Taylor s'est tourné vers Rena Salomon, une femme de la région dont l'organisation à but non lucratif, Angel in a Hummer & HEART Foundation, a transporté quelque 800 animaux hors de la zone de danger pendant quatre jours éreintants, presque sans repos.

Salomon, 57 ans, qui a passé des années à faire du secours en cas de catastrophe, a décidé de créer une équipe d'évacuation d'animaux après que l'incendie de Lilac en 2017 dans le sud de la Californie a tué des dizaines de chevaux.

Un autre homme de la région, Ryan Gilmore, a dirigé une petite équipe de bénévoles dans chaque grand incendie de Californie depuis des années, aidant à évacuer les animaux. Il a déclaré que l'incendie de Fairview, qui avait consumé plus de 28 000 acres jusqu'à samedi dans le comté de Riverside, avait menacé le plus d'animaux de tous les incendies depuis plusieurs années.

Gilmore a répondu à près de 700 appels à l'aide cette semaine.

"Il n'y a pas eu un seul moment dans l'incendie où je n'étais pas en train de parler au téléphone et de tenir des chevaux en même temps", a-t-il déclaré.

La zone du brasier, à l'est de Los Angeles, comprend de nombreux ranchs et fermes. L'incendie, qui a commencé lundi, était contenu à 40 % samedi, après que des températures plus fraîches et des précipitations aient aidé les pompiers pendant la nuit.

Certains propriétaires d'animaux ont juré de ne pas abandonner leurs animaux de compagnie alors que le feu se rapproche. Selon Mme Salomon, un homme a refusé de laisser ses chèvres derrière lui ; elle et une équipe de volontaires ont réussi à les sécuriser en créant un mur humain et en les rassemblant dans un corral de fortune.

"Je savais que si je ne les récupérais pas toutes, il pouvait perdre la vie", a-t-elle déclaré.

Salomon a également aidé à évacuer 100 chevaux andalous pur-sang du Rancho Armendariz à Hemet, après que la fille du propriétaire, Jade Armendariz, ait lancé un appel à l'aide face à l'avancée des flammes.

"Pour moi, les chevaux sont toute ma vie", a déclaré Mme Armendariz. "Ça se déplaçait si vite et couvrait tant d'hectares. C'était insensé. C'était la nuit, et tout le ciel était rouge orangé. On aurait dit que le soleil était encore là."