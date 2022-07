Alors que le gouvernement canadien dépense, la banque centrale porte le fardeau de maîtriser l'inflation

Lorsque la pandémie a commencé, Ottawa a acheminé de l'argent aux particuliers et aux entreprises en difficulté tandis que la banque centrale a réduit les taux et acheté des obligations. Les deux voulaient aider à compenser une pénurie de la demande.

Maintenant que l'économie s'est complètement rétablie, une pénurie de l'offre, et non de la demande, est devenue le principal défi économique, contribuant à pousser l'inflation à 7,7 % en mai.

La banque centrale relève agressivement les taux, mais les dépenses gouvernementales restent expansives et sont de plus en plus considérées comme l'un des principaux moteurs de l'inflation.

"La seule chose que le gouvernement puisse faire est de contribuer à une réduction de la demande en limitant un peu les dépenses", a déclaré David Dodge, ancien gouverneur de la Banque du Canada et conseiller principal au cabinet d'avocats Bennett Jones.

"Ils ont annoncé certaines dépenses prévues pour l'avenir. Ils pourraient simplement les retarder. Ce serait une contribution très réelle."

La BdC a déclaré qu'elle pourrait devoir augmenter son taux d'intérêt directeur à 3 % ou plus pour ralentir suffisamment l'économie et maîtriser l'inflation. Une aide gouvernementale plus importante faciliterait la tâche de la Banque du Canada.

Une réduction de 2,3 % de la consommation publique jusqu'en 2024 équivaudrait à une réduction de 75 points de base du taux d'intérêt directeur maximal, ont estimé les économistes de la Banque Scotia, dont Jean-François Perrault, dans une note récente.

Lundi, un sondage de la Banque du Canada a montré que 23 % des Canadiens pensent que les dépenses publiques élevées sont l'un des principaux facteurs qui rendent difficile le contrôle de l'inflation, contre 19 % il y a trois mois. Les problèmes de chaîne d'approvisionnement et la persistance de la pandémie sont les principaux facteurs cités.

Le déficit budgétaire du Canada devrait baisser à 2 % du PIB au cours de l'exercice actuel, par rapport à un sommet de 14,9 % en 2020-21, le plus bas du G7. Mais le Canada pourrait faire davantage, car les recettes publiques bénéficient de la flambée des prix des matières premières.

Le mois dernier, la ministre des Finances, Chrystia Freeland, a présenté les grandes lignes de 8,9 milliards de dollars canadiens (6,8 milliards de dollars) de dépenses déjà annoncées qui visent à alléger le coût de la vie pour les Canadiens face à l'inflation croissante.

Mme Freeland a déclaré que le Canada adopte une "approche responsable et équilibrée" face à l'inflation, bien qu'elle n'ait pas exclu de faire davantage pour atténuer la hausse des prix.

"Le niveau des dépenses publiques, il semble qu'il va rester durablement plus élevé qu'avant la pandémie", a déclaré Stephen Brown, économiste principal pour le Canada chez Capital Economics.

Outre la réduction des dépenses, les gouvernements - surtout les gouvernements provinciaux - pourraient réduire l'inflation en menant de dures négociations salariales, en résistant aux augmentations de prix des services contractuels et en renonçant à certains projets, comme la réparation des routes, a déclaré M. Dodge.

"Tout comme les banques centrales et les gouvernements ont été unis pour stimuler notre façon de sortir de la pandémie, ils doivent maintenant agir dans la direction opposée pour mettre un frein aux pressions de la demande excessive qui alimentent l'inflation", a déclaré Sal Guatieri, économiste principal à BMO Marchés des capitaux.

(1 $ = 1,3046 dollar canadien)