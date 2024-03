Le yuan chinois est en train de glisser et les acteurs du marché soupçonnent les autorités de vouloir délibérément mais lentement procéder à une légère dépréciation de la monnaie, à la fois pour compléter une politique monétaire souple et pour soutenir les exportations.

Plusieurs signaux ont alimenté cette spéculation. Alors que le yuan a baissé d'environ 2 % cette année par rapport au dollar, il est devenu relativement moins compétitif à mesure que le yen japonais et les monnaies des autres voisins, la Corée du Sud, la Thaïlande et Taïwan, chutent plus fortement.

La Banque populaire de Chine (PBOC) semble également avoir relâché son emprise sur le yuan, lui permettant de tomber du côté faible du niveau de 7,2 pour un dollar que les banques d'État avaient fermement défendu dans le passé, bien qu'elle ait continué à apporter un certain soutien en fixant plus fortement que prévu le point médian quotidien de la devise.

Vendredi dernier, les traders ont profité de l'absence des banques d'État sur le marché pour pousser le yuan à 7,23 pour un dollar dans un premier temps, et même si les banques d'État ont fini par intervenir, le yuan a connu sa plus forte baisse journalière en près de trois mois.

Les analystes de la National Australia Bank (NAB) ont déclaré qu'il était "plus qu'une coïncidence" que la défense du yuan par la PBOC se soit relâchée la même semaine que la Banque du Japon a abandonné ses taux négatifs et sa politique de contrôle de la courbe des rendements.

Bien que le changement de politique de la BOJ la semaine dernière ait été capital, les rendements japonais sont encore à peine positifs et le yen s'est ironiquement encore affaibli. Le yen a perdu 7 % de sa valeur par rapport au dollar rien que cette année, et il est à son plus bas niveau depuis 30 ans par rapport au yuan.

"Les inquiétudes concernant la perte de compétitivité des exportations par rapport au Japon ont également motivé la décision de vendredi de lever le plafond de 7,20", ont écrit cette semaine les analystes de la NAB Ray Attrill et Rodrigo Catril.

L'indice du yuan, pondéré en fonction des échanges commerciaux, est en hausse de 2 % depuis le début de l'année, car les devises des partenaires commerciaux de la Chine se sont affaiblies, rongeant la compétitivité des exportations du pays et entravant la reprise inégale de son économie.

L'indice est à 99,30, bien au-dessus de la fourchette 92-98 avec laquelle les analystes pensent que la PBOC est à l'aise.

La PBOC n'a pas répondu aux demandes de commentaires de Reuters.

FLUX ET AUTRES FORCES

Même si les exportations chinoises semblent avoir rebondi au début de l'année, le secteur manufacturier est en difficulté et la faiblesse des commandes à l'exportation suggère que le secteur a besoin de plus de soutien. Un yuan faible contribuerait à augmenter les recettes d'exportation.

Les analystes d'Oxford Economics s'attendent à ce que la divergence de politique monétaire entre la Réserve fédérale américaine et la PBOC maintienne la faiblesse du yuan au cours du premier semestre 2024, mais ont écrit que "toute dépréciation à venir est susceptible d'être hautement contrôlée", et prévoient que le yuan ne tombera pas au-delà de 7,34, un niveau observé pour la dernière fois en septembre.

Les stratèges d'UBS Rohit Arora et Teck Quan Koh estiment également qu'il pourrait y avoir un changement dans les priorités politiques de Pékin, similaire à la baisse du yuan au second semestre 2022, lorsqu'il a progressivement chuté de près de 9 % jusqu'à 7,328.

"En d'autres termes, nous ne nous attendons pas à ce que les autorités permettent au yuan d'être entièrement guidé par le marché, mais à ce qu'elles poursuivent un processus d'ajustement géré et ordonné", ont-ils déclaré.

À moins d'un nouveau coup de pouce au dollar américain, ils s'attendent à ce que le yuan se dirige lentement vers 7,4.

En effet, les sorties régulières des marchés boursiers continentaux fragiles et d'autres paris spéculatifs pourraient obliger la PBOC à atténuer la volatilité, comme elle le fait normalement par l'intermédiaire des banques d'État.

L'un des points de pression est l'utilisation croissante du yuan dans les opérations de portage, dans lesquelles les investisseurs empruntent dans une devise à faible taux d'intérêt et investissent le produit de l'opération dans une devise à rendement plus élevé.

Les rendements des opérations de portage financées par le yuan sont inférieurs à ceux des opérations financées par le yen, qui permettent de réaliser un gain annualisé de 5 % sur des swaps à trois mois. Mais les traders s'attendent à ce que le yen soit plus volatil sous le nouveau régime politique de la BOJ, alors que le yuan est traditionnellement à l'abri.

"De mon point de vue, la seule chose qui empêche le yuan de s'affaiblir de manière significative est une orientation politique active de la part de la PBOC", a déclaré Rong Ren Goh, gestionnaire de portefeuille au sein de l'équipe des titres à revenu fixe d'Eastspring Investments.

M. Goh utilise le yuan offshore comme monnaie de financement depuis le début de l'année, en vendant la monnaie à découvert et en investissant dans des actifs à haut rendement tels que les obligations en roupies indiennes.

"Si vous détenez une position longue dollar-CNH depuis le début de l'année, vous avez déjà gagné plus de 400 pips de portage et de gains en capital", a déclaré M. Goh.