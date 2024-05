Alors que les États-Unis intensifient leurs efforts pour réduire les échanges avec la Chine en augmentant les droits de douane, ils ont considérablement augmenté les importations en provenance du Viêt Nam, qui dépend des intrants chinois pour une grande partie de ses exportations, selon les données disponibles.

L'augmentation des échanges commerciaux entre la Chine, le Vietnam et les États-Unis a considérablement élargi les déséquilibres commerciaux, le pays d'Asie du Sud-Est affichant l'année dernière un excédent avec Washington proche de 105 milliards de dollars, soit 2,5 fois plus qu'en 2018, lorsque l'administration Trump a commencé à imposer de lourds droits de douane sur les marchandises chinoises.

Le Vietnam a désormais le quatrième excédent commercial le plus élevé avec les États-Unis, inférieur seulement à la Chine, au Mexique et à l'Union européenne.

Cette relation de plus en plus symbiotique ressort des données commerciales, douanières et d'investissement examinées par Reuters auprès des Nations unies, des États-Unis, du Viêt Nam et de la Chine, et est confirmée par les estimations préliminaires de la Banque mondiale et d'une demi-douzaine d'économistes et d'experts en chaînes d'approvisionnement.

Elle montre que le boom des exportations vietnamiennes a été alimenté par les importations en provenance de la Chine voisine, les flux entrants en provenance de la Chine correspondant presque exactement à la valeur et à l'évolution des exportations vers les États-Unis au cours des dernières années.

Dans des estimations préliminaires communiquées à Reuters, la Banque mondiale estime que la corrélation entre les deux flux est de 96 %, contre 84 % avant la présidence de Donald Trump.

"L'augmentation des importations chinoises au Vietnam coïncidant avec l'augmentation des exportations vietnamiennes vers les États-Unis peut être considérée par les États-Unis comme des entreprises chinoises utilisant le Vietnam pour contourner les droits de douane supplémentaires imposés sur leurs marchandises", a déclaré Darren Tay, économiste principal au cabinet de recherche BMI, notant que cela pourrait conduire à des droits de douane contre le Vietnam après les élections américaines.

Le déséquilibre commercial croissant survient alors que le Viêt Nam cherche à obtenir le statut d'économie de marché à Washington, après que le président Joe Biden a fait pression pour rehausser les liens diplomatiques avec son ancien ennemi.

Avec plus de 114 milliards de dollars l'année dernière, les importations américaines de marchandises en provenance du Viêt Nam ont plus que doublé par rapport à 2018, lorsque la guerre commerciale sino-américaine a commencé, ce qui a renforcé l'attrait de la nation d'Asie du Sud-Est parmi les fabricants et les commerçants qui cherchent à réduire les risques liés aux tensions entre la Chine et les États-Unis.

Cette hausse a représenté plus de la moitié de la baisse de 110 milliards de dollars des importations en provenance de Pékin depuis 2018, selon les données commerciales américaines.

Dans des secteurs clés comme le textile et les équipements électriques, "le Vietnam a capté plus de 60% de la perte de la Chine", a déclaré Nguyen Hung, spécialiste des chaînes d'approvisionnement à l'université RMIT du Vietnam.

Mais l'apport chinois reste crucial, car une grande partie des exportations vietnamiennes vers Washington est constituée de pièces et de composants produits en Chine, selon les données disponibles.

En 2022, les composants importés représentaient environ 80 % de la valeur des exportations vietnamiennes de produits électroniques - le principal produit importé par les États-Unis en provenance de Hanoï - selon les données de la Banque asiatique de développement.

Un tiers des importations vietnamiennes proviennent de Chine, principalement des produits électroniques et des composants, selon les données du Viêt Nam qui ne fournissent pas d'autres détails.

Environ 90 % des biens intermédiaires importés par les industries vietnamiennes de l'électronique et du textile en 2020 ont ensuite été "incorporés dans les exportations", a déclaré l'Organisation de coopération et de développement économiques dans un rapport, notant que cela était plus élevé qu'il y a dix ans et bien supérieur à la moyenne des pays industrialisés.

Cette relation symbiotique se reflète dans les données les plus récentes : Au cours du premier trimestre de cette année, les importations américaines en provenance du Viêt Nam se sont élevées à 29 milliards de dollars, tandis que les importations vietnamiennes en provenance de la Chine ont totalisé 30,5 milliards de dollars, reflétant ainsi des flux similaires au cours des trimestres et des années précédents.

L'inflation restant élevée, la Maison Blanche est restée silencieuse sur l'important excédent commercial du Vietnam, mais cela pourrait changer après le vote de novembre, selon les analystes.

"Un scénario possible est qu'après les élections, le vainqueur pourrait changer de politique à l'égard du Viêt Nam", a déclaré Nguyen Ba Hung, économiste principal à la mission de la BAD au Viêt Nam, notant que cela augmenterait toutefois les coûts d'importation aux États-Unis.

L'ambassade des États-Unis à Hanoï a refusé de commenter les déséquilibres commerciaux.

Les ministères vietnamiens des affaires étrangères et du commerce n'ont pas répondu aux demandes de commentaires.

Le ministère chinois du commerce n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire.

COTON ET PANNEAUX

L'augmentation des échanges commerciaux entre la Chine, le Viêt Nam et les États-Unis reflète la hausse des investissements dans le centre manufacturier de l'Asie du Sud-Est, les entreprises ayant délocalisé certaines de leurs activités depuis la Chine.

Bon nombre de ces fabricants sont des entreprises chinoises qui ajoutent de la valeur dans leurs nouvelles usines du nord du Viêt Nam, mais qui dépendent encore largement des chaînes d'approvisionnement de leur pays d'origine.

Mais dans certains cas, le commerce concerne des produits finis étiquetés "Made in Vietnam" alors qu'aucune valeur n'est ajoutée dans le pays, comme l'a conclu le ministère américain du commerce lors d'une enquête sur les panneaux solaires l'année dernière. Une enquête distincte sur les câbles en aluminium et une autre sur les panneaux solaires prétendument injustement subventionnés sont en cours.

Une autre raison pour laquelle le Viêt Nam attire l'attention des États-Unis est son exposition au Xinjiang, la région chinoise d'où les États-Unis interdisent les importations en raison d'accusations de violations des droits de l'homme à l'encontre de la minorité ouïghoure.

Le Xinjiang est la principale source chinoise de coton et de polysilicium utilisé dans les panneaux solaires. Ces deux produits sont essentiels pour l'industrie vietnamienne, dont les exportations de vêtements en coton et de panneaux solaires ont représenté environ 9 % des exportations vers les États-Unis l'année dernière.

Selon les données des douanes américaines, le Viêt Nam est le pays dont le volume d'expéditions, en termes de valeur, est le plus élevé à se voir refuser l'entrée aux États-Unis en raison des risques liés au travail forcé des Ouïghours.

Les importations vietnamiennes de coton brut en provenance de Chine ont chuté de 11 % l'année dernière pour atteindre 214 000 tonnes, mais elles ont été environ deux fois plus importantes qu'en 2018.

La Chine a également exporté vers le Viêt Nam pour au moins 1,5 milliard de dollars de vêtements en coton, contre près de 1,3 milliard de dollars en 2022. Pendant ce temps, les importations américaines de vêtements en coton en provenance du Vietnam ont chuté de 25 % à 5,3 milliards de dollars l'année dernière, selon les données, qui peuvent ne pas inclure tous les articles en coton.

La baisse des importations américaines s'explique par le fait que le Viêt Nam a dépassé l'année dernière la Chine en tant que principal exportateur de produits couverts par l'interdiction du Xinjiang, a déclaré Hung Nguyen de RMIT.