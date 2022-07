Alors que les États-Unis défendent l'Ukraine aux Nations unies, la Chine met en garde contre tout défi concernant Taïwan.

Un jour après que le dirigeant chinois Xi Jinping ait mis en garde le président américain Joe Biden, lors d'un appel téléphonique, contre le fait de jouer avec le feu au sujet de Taïwan, l'ambassadeur adjoint à l'ONU Geng Shuang a renforcé le message lors d'une réunion sur l'Ukraine au Conseil de sécurité de l'ONU composé de 15 membres.

"Alors qu'un certain pays a souligné à plusieurs reprises le principe de souveraineté sur la question de l'Ukraine, il a sans cesse contesté la souveraineté de la Chine sur Taïwan, et a même délibérément créé des tensions dans le détroit de Taïwan", a déclaré Geng, une référence claire aux États-Unis sans les nommer.

La Russie affirme qu'elle mène une "opération militaire spéciale" pour éradiquer les dangereux nationalistes de son voisin ukrainien, mais Kiev et l'Occident affirment qu'il s'agit d'une guerre d'agression non provoquée.

La détermination de la Chine à défendre sa souveraineté nationale et son intégrité territoriale ne doit pas être sous-estimée, a déclaré Geng. "J'espère que le pays concerné le verra clairement et ne jouera pas avec le feu".

Pékin s'inquiète d'une éventuelle visite de la présidente de la Chambre des représentants des États-Unis, Nancy Pelosi, sur l'île de Taïwan revendiquée par la Chine. Une telle visite serait une démonstration spectaculaire, mais pas sans précédent, du soutien des Etats-Unis à Taiwan.

Jeudi, M. Biden a déclaré à M. Xi que la politique américaine sur Taïwan n'avait pas changé et que Washington s'opposait fermement aux efforts unilatéraux visant à modifier le statu quo ou à compromettre la paix et la stabilité de part et d'autre du détroit de Taïwan, a indiqué la Maison Blanche.

L'ambassadrice américaine aux Nations Unies, Linda Thomas-Greenfield, qui s'est adressée au conseil avant le discours de Geng, a déclaré que la Russie avait "effectivement mis le feu à la Charte des Nations Unies". La charte stipule que les Nations unies sont fondées sur le principe de l'égalité souveraine de tous les membres et qu'elles doivent régler les différends internationaux par des moyens pacifiques.

"Il ne devrait plus y avoir de doute, comme nous l'avons averti au début de cette année, que la Russie a l'intention de démanteler l'Ukraine en tant qu'entité géopolitique et de la dissoudre entièrement de la carte du monde", a déclaré Mme Thomas-Greenfield.

La mission américaine auprès des Nations Unies n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire sur les remarques de Geng.

L'ambassadeur adjoint russe aux Nations Unies, Dmitry Polyanskiy, a accusé les États occidentaux de mener une guerre par procuration contre la Russie en fournissant des armes aux forces gouvernementales ukrainiennes.

"La dé-nazification et la démilitarisation de l'Ukraine seront menées à bien dans leur intégralité", a déclaré Polyanskiy, utilisant la langue officielle de Moscou pour décrire l'invasion du 24 février. "Il ne doit plus y avoir de menace de cet État pour Donbas (région frontalière de l'Ukraine), ni pour la Russie, ni pour les territoires ukrainiens libérés."

La responsable des affaires politiques de l'ONU, Rosemary DiCarlo, a déclaré à la réunion que le conflit était entré dans "une phase plus prolongée" et que "malheureusement, le dialogue politique s'est pratiquement arrêté."