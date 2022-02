Alors que les NFT fleurissent, le Trésor américain tire la sonnette d'alarme sur le blanchiment d'argent dans l'art

Dans une étude publiée vendredi, le Trésor a constaté qu'il existe des preuves de risque de blanchiment d'argent sur le marché de l'art de grande valeur, mais des preuves limitées de risque de financement du terrorisme, a déclaré le Trésor dans un communiqué.

Il a déclaré que les personnes les plus vulnérables sur le marché sont les entreprises proposant des services financiers qui ne sont pas soumis à des obligations en matière de lutte contre le blanchiment d'argent ou le financement du terrorisme, et a averti que les prêts sur actifs "peuvent être utilisés pour masquer la source originale des fonds et fournir des liquidités aux criminels".

Un haut fonctionnaire du Trésor a déclaré aux journalistes que les prochaines étapes consisteront à impliquer les parties prenantes, telles que celles du Congrès ou de l'industrie, afin d'obtenir leur avis, ajoutant que le Trésor espère que l'étude encouragera les industries à prendre des mesures supplémentaires pour rendre plus difficile le blanchiment de produits illicites par le biais du marché de l'art. Le Trésor va réfléchir à la nécessité de prendre des mesures réglementaires supplémentaires sur ce marché, a ajouté le responsable.

L'étude indique également qu'en fonction de la structure et des incitations du marché, le marché de l'art numérique, comme les NFT, peut présenter de nouveaux risques, car les caractéristiques de l'art numérique le rendent vulnérable au blanchiment d'argent.

Les NFT sont une forme de crypto-actifs dont la popularité a explosé l'année dernière. Toutes sortes d'objets numériques - de l'art aux vidéos et même aux tweets - peuvent être achetés et vendus en tant que NFT, qui utilisent des signatures numériques uniques pour garantir qu'ils sont uniques en leur genre.

L'étude recommande d'envisager plusieurs options pour faire face aux risques, notamment la mise à jour de la formation des services répressifs et douaniers, l'amélioration du partage des informations dans le secteur privé et l'application des exigences en matière de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme à certains acteurs du marché de l'art.

Elle a toutefois indiqué que cette industrie, qui représente plusieurs milliards de dollars, ne devrait pas, par rapport à d'autres secteurs présentant un risque de financement du terrorisme et de blanchiment d'argent, faire l'objet d'une attention immédiate pour l'imposition d'exigences visant à lutter contre le financement illicite.

La plupart des acteurs du marché de l'art ne sont actuellement pas soumis à des exigences de lutte contre le blanchiment d'argent ou le financement du terrorisme, bien que l'étude indique que plusieurs qualités inhérentes à l'art et au marché de grande valeur le rendent attrayant pour le blanchiment d'argent.